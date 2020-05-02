Семилетние циклы жизни человека: новый шанс каждые семь лет

Жизнь дана человеку для того, чтобы он шёл вперёд, ничего не боялся и учился на своих ошибках. Для этого она разбита на условные циклы, которые подразумевают наличие определённых возможностей и достижение целей.

От рождения до 7 лет

Это период единства с матерью, её заботой, лаской, защитой, переходным является момент, когда человек соприкасается с остальным миром.

7- 14

Связь с отцом. Отец – человек, который расширяет границы защищённости, он ориентир, он система ценностей. Иногда данная фигура становится не просто любимой, а обожаемой.

14-21

Происходит создание интеллекта, провоцирующего бунт, протест против существующей системы. Хочется всё разрушить и переделать под себя. Музыка, субкультуры, побег из дома, отрицание старых ценностей. Человек покидает старый кокон.

21-28

Шаг в общественную жизнь. Человек осознаёт, что разрушить мир ему не удастся, значит нужно стремиться быть лучше старых поколений. Выражается это в том, чтобы найти занятия и работу, которая будет более интересной и полезной, чем у родителей. Всё должно быть лучше и место жизни, и семья. Заканчивается период созданием собственной семьи.

Можно сказать, что первая миссия выполнена.

28-35

Создание своего кокона со своими ценностями, но стоит учесть, что если предыдущие циклы не были пройдены успешно, то этот закончится неудачей.

Не законченные отношения с отцом и матерью послужат помехой, пропущенный подростковый бунт приведёт к конфликтам на работе. Итог – увольнение и развод.

35-42

Всё начинается с самого нуля. выстраиваются новые отношения. После первого брака у мужчин появляются любовницы, у женщин — любовники. Вот только если ошибки не были учтены, то человек наступает на те же грабли.

Важно пересмотреть и отношение к работе, теперь она ценна от того, на сколько интересна и сколько оставляет свободного времени.

Примечательно то, что человеку свойственно желание после разрушения первого кокона создавать второй.

42-49

Если новый кокон лучше предыдущего, то человек познаёт всю полноту жизни. Он уже всё имеет и готов отправиться для обогащения своих внутренних ценностей.

49-56

Получение мудрости может длиться бесконечно. возникают вопросы, а для чего я живу, для чего пришёл на этот свет, кроме получения материальных благ? Ответы могут быть самыми удивительными.