Семилетние циклы жизни человека: новый шанс каждые семь лет

Жизнь дана человеку для того, чтобы он шёл вперёд, ничего не боялся и учился на своих ошибках. Для этого она разбита на условные циклы, которые подразумевают наличие определённых возможностей и достижение целей.
От рождения до 7 лет
Это период единства с матерью, её заботой, лаской, защитой, переходным является момент, когда человек соприкасается с остальным миром.
7- 14
Связь с отцом. Отец – человек, который расширяет границы защищённости, он ориентир, он система ценностей. Иногда данная фигура становится не просто любимой, а обожаемой.
14-21
Происходит создание интеллекта, провоцирующего бунт, протест против существующей системы. Хочется всё разрушить и переделать под себя. Музыка, субкультуры, побег из дома, отрицание старых ценностей. Человек покидает старый кокон.
21-28
Шаг в общественную жизнь. Человек осознаёт, что разрушить мир ему не удастся, значит нужно стремиться быть лучше старых поколений. Выражается это в том, чтобы найти занятия и работу, которая будет более интересной и полезной, чем у родителей. Всё должно быть лучше и место жизни, и семья. Заканчивается период созданием собственной семьи.
Можно сказать, что первая миссия выполнена.
28-35
Создание своего кокона со своими ценностями, но стоит учесть, что если предыдущие циклы не были пройдены успешно, то этот закончится неудачей.
Не законченные отношения с отцом и матерью послужат помехой, пропущенный подростковый бунт приведёт к конфликтам на работе. Итог – увольнение и развод.
35-42
Всё начинается с самого нуля. выстраиваются новые отношения. После первого брака у мужчин появляются любовницы, у женщин — любовники. Вот только если ошибки не были учтены, то человек наступает на те же грабли.
Важно пересмотреть и отношение к работе, теперь она ценна от того, на сколько интересна и сколько оставляет свободного времени.
Примечательно то, что человеку свойственно желание после разрушения первого кокона создавать второй.
42-49
Если новый кокон лучше предыдущего, то человек познаёт всю полноту жизни. Он уже всё имеет и готов отправиться для обогащения своих внутренних ценностей.
49-56
Получение мудрости может длиться бесконечно. возникают вопросы, а для чего я живу, для чего пришёл на этот свет, кроме получения материальных благ? Ответы могут быть самыми удивительными.
А в каком из циклов находитесь вы? Вы думаете, что берёте от жизни всё?