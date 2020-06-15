Беременность после кесарева сечения: на что обратить внимание

Основной проблемой беременности, которая наступает после того, как делали процедуру кесарева сечения, состоит в том, что в области матки остается рубец. В следующий раз шов может просто не выдержать и разойтись. Поэтому специалисты рекомендуют примерно два года воздержаться от заведения нового малыша. Спустя время рубец зарастает и тогда риск, что шов разойдется, гораздо меньше.

Беременность после процедуры кесарева сечения обязательно должна быть долгожданной. Чтобы быть полностью уверенным, что все будет в порядке, следует пройти полное обследование, которое будет включать в себя гистероскопию.

Это обычные рентгеновские снимки с разных сторон, которые получили благодаря тому, что в область матки ввели контрастное вещество.

Эту процедуру можно пройти лишь спустя шесть месяцев после операции кесарево сечение.

Гистероскопия позволяет визуально оценить состояние рубца на матке. Провести исследование можно с помощью эндоскопа, который аккуратно вводят в полость матки.

Лучше всего конечно, когда на матке ничего не видно. Это говорит о том, что ваш организм и тело готово пройти еще один родовой процесс. Также очень важно понять из какой тканевой основы был рубец. Хорошо, когда на большую часть приходится мышечная ткань, а не смешанная. Соединительная тканевая оболочка не самый благоприятный вариант.

Спустя год желательно в обязательном порядке провести данную процедуру, чтобы получить объективную оценку состояния рубца. Считается, что полностью рана заживает и формируется в течение двенадцати месяцев и в дальнейшем больше не изменяется.

После полного обследования и вердикта врача можно точно понять можно ли рожать снова. Беременные девушки также обязаны в будущем следить за состоянием шва. Это можно сделать благодаря УЗИ.

Главное быть абсолютно спокойной и настраивать себя на естественный родовой процесс. Проблема заключается в том, что после операции вторые роды проходят гораздо сложнее и опаснее.

О том, какие будут следующие роды, сказать трудно, поскольку это зависит от многих факторов, в том числе и от того, как протекал весь процесс беременности. Помните, что кесарево сечение — это стресс для ребенка. К тому же адаптация малыша после этого процесса протекает гораздо медленнее, чем у детей, которые появились на свет естественным путем.

Единственная опасность естественного родового процесса заключается в том, что есть риск, что матка разорвется вместе с рубцом. Но такого рода осложнения — редкость. Согласно статистике, этим страдают меньше чем один процент слабого пола.

Результаты УЗИ также показывают, насколько высок процент риска разрыва. Поэтому ссылаясь на выводы обследования и мнение специалистов, необходимо выбрать правильный путь, который будет безопасен для роженицы и будущего малыша.