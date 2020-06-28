Что делать, если внезапно пришли органы опеки

Каждому родителю необходимо знать о своих законных правах перед сотрудниками ювенальной юстиции. Для визита с проверкой достаточно анонимного звонка соседки, которая вдруг решила, что плач чужого ребенка – непременно причина издевательств над ним. Далее чадо могут на время изъять до момента установления всех фактов его ненадлежащего содержания. Мысли «я люблю своего ребенка и забочусь о нем, поэтому бояться нечего» могут сыграть злую шутку. Ювенальщики приходят не с целью подружиться. Оттого, как родители ведут себя при встрече с ними, зависит дальнейшая судьба ребенка.

Алгоритм действий при встрече с сотрудниками органов опеки

Нельзя открывать дверь, не зная, кто пришел. Этому же нужно научить детей. Если незнакомцы за дверью представились сотрудниками социальной защиты, полиции и иных органов, спешить впускать их в свой дом не следует. Если родитель находится один с ребенком без свидетелей, то в таком случае следует потребовать у гостей перенести визит на другой день. Самим родителям в это время необходимо предупредить юриста, родственника/соседа о том, что потребуется их присутствие. Назначить другую дату нужно и в том случае, если в доме не царит чистота и порядок. Даже пара грязных тарелок, оставленных в раковине, могут быть предметом придирки со стороны ювенальщиков.

В квартиру/дом комиссия или полиция может попасть только в двух случаях:

хозяин жилья сам им позволяет это сделать;

сотрудники органов предъявляют подписанный прокурором ордер.

Если сотрудники переступили порог дома, нельзя позволять членам комиссии брать на руки чадо. К сожалению, печальные истории, когда органы опеки силком отбирают малыша, случаются. Необходимо потребовать удостоверения личности каждого визитера, а также бумагу с решением прокурора. По возможности нужно сфотографировать предъявленные документы. Если сделать это не получается, то надо записать все данные непрошеных гостей. Диктофон и видеосъемка окажутся серьезным оружием против незаконных действий сотрудников. Родителям следует предупредить работников опеки о том, что их слова записываются. Не нужно вступать с ними в спор и выдавать лишнюю информацию о семье. Потом слова могут быть исковерканы и использованы против родителей. Лучше сухо и кратко отвечать на их вопросы. Органы социальной защиты должны понять, кто именно хозяин, и следовать принятым в доме правилам: разуться, снять верхнюю одежду, вымыть руки с мылом. К тому же, убежать гостям без обуви с отобранным ребенком на руках будет проблематично. Нельзя позволять сотрудникам бродить там, где и как им заблагорассудится. Им стоит указать, что гулять по дому можно только с хозяйского разрешения. Не стоит соглашаться на поездку в стационар, если ребенок хорошо себя чувствует. Можно сказать, справка о состоянии здоровья будет передана в органы после визита к педиатру. Когда родителям будет предложено подписать бумаги, следует отказаться, ссылаясь на то, что сделать это можно только в присутствии адвоката, который не может подъехать. Когда они уйдут, можно спокойно изучить все документы. Нельзя поддаваться на их провокации. Если будут следовать угрозы о лишении родительских прав и отбирании чада – не надо бояться, эта сложная процедура возможна лишь в том случае, если жизни ребенка действительно угрожает серьёзная опасность.

Визит необходимо предать огласке и проинформировать о действиях органов опеки своих близких, друзей, общественность. Если сотрудники превышают свои полномочия – нужно незамедлительно сообщить об этом в прокуратуру. Не стоит ждать, когда ситуация обострится. Надо дать понять органам опеки, что забрать кроху не выйдет. Ведь кто, кроме родителей, сможет позаботиться о благополучной жизни маленького беззащитного человека?