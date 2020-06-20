Что означает слово «люблю»: 7 этапов великого чувства

Любовь – самое прекрасное из чувств. Каждый стремится испытать это чувство хотя бы раз в своей жизни. Но часто бывает так, что влюбленность и хорошее отношение мы путаем с настоящей любовью. Говорят: «закончилась вся любовь». Да, просто это и не любовь была вовсе. Нельзя сказать, что перелюбил этого человека. Либо просто лукавишь, либо это были совсем не те чувства. Главные составляющие этого чувства – преданность, терпение и взаимоуважение. На этом строится любовь.

А помните: цветы, конфеты, прогулки до утра под луной, вам было всегда интересно. Он заваливал вас подарками. Это период самый важный и самый приятный в каждых отношениях. В это время весь мир приобретает розовый оттенок. Но это время недолговечно, как правило, конфетно-букетный период проходит быстро и, начинается, обычная рутинная жизнь. Многие путают это состояние с настоящим, искренним чувством – с любовью. Розовые очки спадают быстро и отношения теряют эту яркость. Начинаются ссоры, скандалы и недоговорки. Это начинает все портить. Почему так происходит? Почему начинаются такие тяжелые моменты? Возможно, ли их пережить? Давайте разберемся, как правильно действовать в таких ситуациях, как добиться счастливых отношений, и, как разобраться в своих чувствах.

Конфетно-букетный период. Начнем с него. В принципе мы разобрались, что это означает. Но стоит отметить, что причиной такого состояния является выработка гормонов. Некая химия. Именно эти гормоны вызывают чувство того, что человек, который стоит напротив вас, практически идеален. Даже куча его недостатков воспринимается как достоинства и особенность. Держите себя в руках. Не поддавайтесь на уловки судьбы. Конечно, стоит насладиться этим состоянием, но никогда не принимайте важных решений. Плавно переходим к следующей ступеньке – пресыщение. Весь водопад эмоций рано или поздно утихает. Все постепенно становится на свои места. Все стеснения проходят. Вы начинаете привыкать к человеку и теперь всматриваетесь в его недостатки. Этот этап неизбежен – отвращение. Быт и повседневная жизнь делают свое дело. Все недостатки одномоментно скапливаются, и терпеть их, просто нет сил. Вы перестаете замечать положительные качества и зацикливаетесь на негативе. Выход есть. Или вы расстаетесь, или решаете все проблемы с помощью обсуждений и разговоров. И теперь на сцену выходит наше терпение. Это труд, огромный труд. Либо вы оба что-то делаете, либо нужно расходиться. Терпеть должна пара, а не один партнер. В чем заключается терпение? В том, что вы находите компромиссы, вы договариваетесь. Теперь вы начинаете бороться за свое счастье. Вы строите его сами большим трудом. В этот момент в жизни каждой семьи или пары наступает время принять себя и партнера, такими как они есть. Теперь вы приобрели мудрость. Заметили, как вы стали лучшими друзьями? Заметили, что начали считаться с мнением второй половинки, и стали прислушиваться к его (ее) словам больше. Вам важен этот человек. Вы думаете про его состояние, вы переживаете. Осталось немного и – любовь. Вы замечаете, как стали уважать и восхищаться своим партнером. Вы цените, то что он делает для вас и для семьи. Вы видите в нем кумира. Любовь. Это сложно и тяжело. Это огромная работа двух сердец. Тяжелые жизненные ситуация, быт и рутина, скандалы и недомолвки – это и есть испытания, которые обязана пройти каждая пара.

Любите и будьте любимы. Это великое чувство. Если есть человек, который достоин этого, то сделайте так, чтоб вы смогли прожить с ним рядом всю жизнь.