Какие мужские черты передаются женщинам с повышением уровня тестостерона

Повышенный уровень тестостерона может быть природной особенностью женщин, либо следствием гормоно-заместительной терапии или заболевания. Девушки с высоким от природы уровнем тестостерона отличаются лидерскими качествами, неплохо набирают мышечную массу и имеют высокий уровень энергии. Те, кто предпочитает ГЗТ или заболевает, достаточно резко меняются. Они приобретают мужские черты. И часто это не ужасная вирилизация и волосы на лице, а вполне нормальные социально-приемлемые качества.

Повышенный уровень тестостерона делает женщин более энергичными

Девушки более эмоциональны и склонны к рефлексии из-за постоянного колебания эстрадиола, пролактина и прогестерона. Повышенный тестостерон несколько сглаживает этот эффект. Дни, когда хочется просто лежать пластом и ничего не делать, из расписания исчезают. Получается, что тестостерон дарит немного бодрости.

Уходит также плаксивость и склонность к самокопательству. Тестостерон придает немного здоровой агрессии, проявляют себя лидерские качества, и желание побеждать.

Внешность

О тестостероне всегда говорят плохие вещи. Дескать, из-за него растет борода, увеличиваются вторичные половые признаки, уменьшается грудь и голос ломается. Это справедливо, только если перед нами профессиональная бодибилдерша, которая неправильно организовала гормоно-заместительную терапию.

В случае же, когда гормон повышен от природы, у девушки, скорее всего, будет склонность к спорту. Получаться у нее будет тоже чуть лучше, чем у менее «заряженных» коллег по полу. Таких женщин в советское время специально искали для отбора в тяжелую атлетику и спортивную гимнастику.

Кстати, силовые тренировки неплохо корректируют вспышки агрессии. Если боитесь, что это «неженственно», займитесь чем-то вроде силовой йоги или спортивной гимнастики. Такие тренировки укрепят тело и сделают спокойным дух.

Побочные эффекты

Волосы на лице и голос – прямо-таки два самых страшных страха женщины, которой назначают тестостерон, например, для лечения бесплодия. Но бояться тут нечего. В наше время волосы научились удалять лазером, голос при адекватных дозировках изменится примерно на тон из-за утолщения голосовых связок. Но при использовании медицинских доз этого обычно не происходит.

Нужно ли корректировать «тестостероновый характер»? Нет, но иногда работа с психологом при вспышках агрессии просто необходима. В остальном девушки с повышенным уровнем тестостерона красивы, успешны, и имеют хорошие данные для спорта.