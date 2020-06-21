Может ли врать тест на беременность

Каждая девушка делала его. Тест на беременность определяет наличие в крови ХГЧ – специфического гормона, который начинает вырабатываться, как только яйцеклетка оплодотворяется. Но тесты не всегда точны. Почему так происходит?

Малый уровень гормона

К сожалению, многие беременные сталкиваются с гормональными нарушениями, которые не связаны с образом жизни и питанием. Они естественны, представляют собой колебания гормонального фона. Однако если нужно сохранить беременность и вы считаете, что она наступила, но тесты не показывают ничего, стоит обратиться к врачу. Будет сделан анализ крови на ХГЧ и ультра-звуковое исследование, которые и помогут подтвердить или опровергнуть ваше состояние.

Некачественный тест

Тесты на беременность портятся от длительного хранения под прямыми солнечными лучами, при нагревании, и во время попадания во влажную среду. Теоретически они защищены от этих проблем упаковкой, практически – не всегда. Необходимо делать несколько тестов разных производителей, если вы сомневаетесь в их качестве.

Неправильно выполненная манипуляция

Тесты рекомендуют делать на утренней моче. На самом деле, многие так спешат узнать правду, что вскрывают упаковку и проводят тест вечером. Это может привести к ложным результатам особенно если срок небольшой.

Не рекомендуется подмываться перед процедурой антибактериальными гелями, или пользоваться вагинальными средствами с метрогилом. Они могут повредить тест-полоски и также исказить результат.

Срок годности

Многие приобретают просроченные тесты потому, что торговые сети нарушают закон, а сами девушки невнимательно относятся к этому моменту. Стоит посмотреть на срок несколько раз, и только потом приобретать тест.

Заболевания почек

Кетонурия, бактериальные заболевания почек, и почечная недостаточность – довольно частые причины порчи теста. Повышенный уровень оксалатов в моче, либо иные включения могут отразиться на химической реакции, и привести к тому, что тест покажет неправильный результат.

Бывает и так, что беременность наступила, но яйцеклетка прикрепилась в маточной трубе, создавая угрозу жизни и здоровью женщины. Потому при положительном тесте следует обратиться к врачу как можно раньше, пройти УЗИ, чтобы исключить этот вариант развития событий.