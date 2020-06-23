Мозг на автопилоте – что делать?

Психологи все чаще замечают явление автопилота, когда мозг не особо сосредоточен на происходящем и живет в привычном потоке недели.

Автопилот на неделе

Больше всего в будние дни нашему мозгу симпатизирует среда, когда часть рабочего процесса уже закончена, а выходные ближе, чем в понедельник. Худшими по подсчетам специалистов являются вторники. Но если сравнивать будние с выходными, то первые кажутся совершенно серыми.

Положительные стороны

С другой стороны, самые ненавистные понедельники — это момент, когда мозг больше всего готов к принятию новых решений. Именно поэтому с понедельника все начинают ходить в спорт зал, учить языки и много всего полезного.

Пенсильванский университет доказал эту теорию, проанализировав поисковые запросы, которые пользователи ищут по понедельникам, чаще всего встречается слово диета и запрос: как бросить курить. Подобный эффект наблюдается перед Новым годом, а также перед новыми учебными семестрами и днем рождения.

Еще одним показателем является то, что когда черта невозврата достигнута и неделя прошла, то мозг может более здраво оценить прошлые неудачи и показать, где решения принесли хорошие результаты, а какие стоило принять иначе.

Это является одним из важных критериев для личностного и профессионального роста. Многие решения наш мозг принимает на автопилоте, а от них зависит множество вопросов, которые или возникнут в будущем, или принесут настоящий успех.

Осознать собственный выбор

Если принимать решения осознанно, то это может быстро повысить образ жизни. Каждую секунду в мозг попадает 10 миллионов фрагментов информации, и лишь 50 связаны с осознанными мыслями в данный момент.

Мозгу тяжело просканировать такой огромный объем информации, поэтому большая часть выбора осуществляется неосознанно.

Мозг постоянно сравнивает картинку реальности с картинкой, которую он хотел был получить в итоге. На этом фоне, каждый понедельник люди собираются начинать новую жизнь.

Философы с древних времен постоянно ведут споры: человек существо рациональное или иррациональное. Но в последнее время предмет спора является другим: какие решения лучше, те, которые мозг принимает подсознательно, или же те, который принимаются на основании логики и тщательного взвешивания ситуации.

Есть еще один вопрос на который до сих пор нет ответа, что именно дает нам сигнал о том, что пора принимать решение настала?

Мозг человека – удивительная конструкция, инженерный механизм, пользуйтесь им осознанно.