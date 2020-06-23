Скиппинг – дешевый и простой способ похудеть

Сбросить лишние килограммы легко. Для этого нужно лишь вспомнить про забытое с детства развлечение — скакалку. С ее помощью можно устранить лишний вес, натренировать сердце, одержать победу в борьбе с целлюлитом, укрепить мышцы ног и повысить общий тонус организма.

Скиппинг (в переводе с английского «прыгание») является полноценным видом спорта, по которому каждый год проводят чемпионат мира. Для того, чтобы накачать мышцы сердца, ног, а также привести свое тело в тонус, достаточно заниматься скиппингом 15 минут ежедневно. Самую обычную скакалку можно найти в любом магазине спортивных товаров. Стоит она копейки, подходит новичкам и профессионалам. Перед тем, как начать тренироваться, нужно лишь выбрать нужную скакалку и определиться с техникой прыжков.

Выбор инвентаря

Материал должен быть эластичным, поэтому лучше отдать предпочтение скакалке из резины или кожи. Самой безопасной считается скакалка из мягкого пластика. Однако из-за ее маленького веса требуется прилагать больше усилий при тренировке.

Для тех, кто хочет натренировать не только ноги, но и руки, подойдут скакалки с тяжелыми ручками. Утяжелителями могут быть подшипники, различные встроенные счетчики.

Рекомендуемая длина для непрофессионалов – это когда при становлении ногами на середину скакалки рукоятки располагаются на уровне груди. Чем короче длина скакалки, тем выше должен быть уровень мастерства.

Техника скиппинга

Существуют общие рекомендации для занятий скиппингом, которые позволят сделать тренировки максимально продуктивными:

Перед занятиями обязательно необходимо размяться;

Локти должны быть ближе к телу, крутить скакалку нужно стараться только кистями;

Отталкиваться необходимо носками, и на них же при приземлении делать основную нагрузку;

Спину держать ровно, не сутулиться, смотреть вперед, а не в пол.

Начинать заниматься стоит с пары минут в день, постепенно увеличивая время. Оптимальное время занятий скиппингом, чтобы они несли в себе пользу, составляет 15 минут. Со временем можно выполнять не только обычные прыжки, а их различные варианты –двойные, с выпадами, перекрёстные, со сменой ног, с оборотами и многие другие.

Советы для начинающих

Необходимо получить консультацию от врача. Если имеются проблемы с суставами или межпозвоночными хрящами, то тренироваться нельзя. Нужно определиться с местом для занятий. Если они будут проходить дома, следует позаботиться о том, чтобы скакалка не задевала окружающие предметы. Немаловажен выбор правильной обуви для прыжков. Легкие кроссовки или чешки лучше другой обуви подойдут для скиппинга. Нужно подобрать для себя необходимый темп. Вовсе не обязательно прыгать как можно быстрее. Скорость прыжков не влияет на пользу занятий.

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