Способы эпиляции глубокого бикини: советы и рекомендации

Каждая эпоха диктует свои стандарты красоты. Представительницы прекрасного пола стараются идти в ногу со временем и удалять лишние волосы не только на ногах, под мышками, но и в зоне бикини.

Если выполнять эту процедуру впервые, то лучше начать с классической эпиляции. Она проводиться по области трусиков и считается более щадящей.

Перед тем, как решиться на эту косметическую процедуру, необходимо оценить, на сколько вы хотите избавиться от нежелательных волосков, какова их длина и толщина. Каждый из этих критериев может повлиять на болевые ощущения.

Специалисты даже рекомендуют обратиться к косметологу. Именно в салоне вам смогут предложить именно тот вариант, который устроит вас своим результатом.

Восковую эпиляцию и шугаринг можно выполнить и в домашних условиях. Первый вариант рекомендуется дамам, если волоски не достигли длины более 5 мм. Процедура выполняется при помощи пасты на основе сахара. И, грубо говоря, вырывает волоски, после чего можно на несколько недель забыть о нежелательной растительности и наслаждаться нежной кожей.

Правда не стоит забывать и о мерах предосторожности. Некоторое время лучше воздержаться от посещения бани, сауны и солярия.

Если же вы недостаточно опытны в вопросе эпиляции, то можно обратиться в салон красоты и выбрать одну из процедур: фото, лазерное или электроудаление лишних волосков.

Несмотря на разные названия, принцип работы один. Происходит воздействие на фолликулы, которые постепенно разрушаются, а волосы удаляются навсегда. Вот только одной процедуры не хватит. Потребуется посетить косметолога от 4 до 10 раз, чтобы полностью привести зону бикини в порядок.

Важно увлажнить кожу, чтобы снять раздражение и воспаление после эпиляции. Для этого стоит воспользоваться специальным кремом. А ещё он поможет снять неприятные ощущения.

Следует знать, что данная процедура, несмотря на свою эффективность, имеет противопоказания. Нельзя делать эпиляцию беременным женщинам, дамам, страдающим диабетом, онкологией, имеющим плохую свёртываемость крови. А ещё тем женщинам, которые предрасположены к аллергическим реакциям.

В этом случае можно воспользоваться бритвой. Конечно, результат будет не таким длительным, но здоровье важнее красоты.