Как формируется зависть и как от нее избавиться

Зависть – не самое лучшее качество, которое может испытывать человек. Это чувство способно задушить. Есть такая пословица, что зависть – это враг счастливых людей.

Как начинает формироваться зависть?

Обычно о том, что человек завидует кому-то, он не признается и держит свои чувства втайне. На самом деле люди делают это осознанно и чаще всего завидуют успешным и влиятельным особам. Почему возникает это чувство? Потому что завидующий человек сам не преуспел в жизни.

Также объектом зависти может выступать не только внешний вид и материальный доход, но и умения, качества и достижения. Самые первые соревновательные шаги между людьми и первая зависть возникают еще в детские годы, когда дети играют в разные игры соревновательного характера. В процессе происходит сравнение успехов между детьми, и ребенок может ощущать неудовлетворение собой и возникает потребность в признании.

Очень многие психологи утверждают, что зависть возникает тогда, когда человек не удовлетворён своей жизнью. Иногда не выходит понять, завидует ли вам кто-то, но порой в разговоре можно обнаружить нотки легкой зависти, которая потом может обрасти в болезненное состояние.

Есть так называемая белая зависть или хорошая. Это чувство возникает на добрых началах и сопровождается искренним восхищением. Таким образом, окружение может подчеркнуть свое уважение при помощи белой зависти, выделяя похвалами достоинства человека. Когда человек завидует, то в любом случаем задается вопросом внутри себя – «А чем я хуже?». Это естественное поведение адекватного индивидуума. Белая зависть также может превратиться в соревнование, которое будет стимулировать покорять вершины, чтобы добиться аналогичного благополучия.

Черная зависть сопровождается негативным отношением к человеку и не сулит ничего хорошего. Какой бы не была зависть, основная ее цель – это сравнение одного человека с другим.

Как справиться с завистью?

Для начала нужно честно себе признаться в этом чувстве и вам сразу станет легче дышать. Только так можно постараться побороть ее. Не нужно сравнивать себя с кем-то или искать недостатки. Ищите достоинства и положительные качества. Не верьте слепо в то, что другие люди абсолютно успешны и идеальны во всем. Не тратьте свои силы и энергию на то, чтобы завидовать, а направьте весь поток стремления на создание собственного благополучия.

Читайте больше литературы на тему психологии и повышайте самооценку. Посоветуйтесь с близкими людьми, как можно искоренить в себе зависть и проанализируйте все, что вас окружает. Самое главное выделить, что приносит удовольствие. Побольше позитива и сосредоточенности на хороших событиях.