Как сосуществовать с нелюбимым мужем

Довольно часто в жизни происходит так, что супруга спустя долгие годы замужества перестала испытывать светлые чувства к некогда любимому мужу. Куда-то исчезла вся восторженность, нежность и любовь. С каждым днем вы все больше понимаете, что не любите свою вторую половинку, а вот что дальше предпринять вы не понимаете.

К сожалению, подобных ситуаций в жизни очень много. Довольно часто с такими обстоятельствами сталкивается пара, которая прожила вместе несколько лет в браке.

Любовь просто заменяется на привычку, уважение или привязанность. А вот те яркие страсти в сердце исчезли без следа.

Многие женщины мирятся с подобным положением вещей и для них это не составляет проблемы. Есть муж, дети, дом и, наконец, общие цели. За то время, как сосуществовали вместе, уже успели привыкнуть друг к другу, притерпелись и приспособились.

Но некоторым женщинам явно не хватает изюминки и любовных чувств в отношениях. Они страдают, но ничего не меняют, а только лишь подчиняются обстоятельствам. Правильно ли они поступают?

Как жить с нелюбимым человеком? Очень многие просто боятся перемен в своей жизни и не хотят загреметь в состояние одиночки. Такой тип женщин прикрывается общим бытом, детьми и обязанностями хозяйки. Другие решительно готовы на все, чтобы изменить свое положение. Они способны побороть и одиночество, и скуку.

Главное, что всегда хочется получить в такой ситуации – это поддержку и внимание близких людей или подруг. Никогда не бойтесь того, что скажут другие. Это ваша жизнь и ваши решения, и только вам распоряжаться своей Судьбой.

Если вы решили подчиниться уже сложившемуся сюжету, то необходимо избегать скандалов. Не нужно, чтобы дети наблюдали ваши личные ссоры и конфликты. Бывает и так, что чувства не пропали, а только притупились. Когда супруги решают разорвать отношения, то есть вероятность, что чувства вновь проснутся. Это отличный пример для того, чтобы четко осознать реальность и проанализировать важность и ценность близкого партнера.

Можно приложить все усилия и снова возобновить любовный фундамент. В любом случае все эти ситуации сугубо индивидуальные и только вам решать, как продолжать ход жизни. Если супруг не вызывает положительных эмоций и вам неприятно находиться с человеком рядом, то лучше всего расстаться и сохранить здоровое человеческое отношение.

Почему некоторые барышни продолжают совместное сосуществование?

Неуверенность в себе. Такой вид женщин просто боится остаться в одиночестве. Они считают, что расставание только ухудшит их положение. Социальный статус. Привлекательные и уверенные в себе просто не хотят терять свой статус в обществе, ведь почему-то разведенную барышню принято считать неудачницей и недотепой.

В любой ситуации выбор всегда остается исключительно за вами. Вспомните ради чего, а главное ради кого вы живете и ответ придет сам, прямо в глубину сердца. Цените и уважайте свой внутренний мир и комфорт. Одиночество – это не приговор, это уверенный шаг в светлое будущее.