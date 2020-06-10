Как завести близких друзей: 5 шагов

Близкие друзья нужны каждому человеку. Они помогают справиться с горем, сильным стрессом, и переживаниями. В такие моменты важно, чтобы рядом был близкий и родной человек. Несмотря на это, взрослые люди сближаются крайне редко. Но почему так происходит?

Большинство современных людей мыслит какими-то, непонятно кем навязанными, стандартами. Многие уверены, что настоящий друг должен откликнуться на ваш призыв о помощи в любое время дня и ночи, отбросить все дела и примчать на помощь. Но реальные взаимоотношения далеки от подобного идеала. Настоящую, реальную дружбу определяет степень близости людей: то, насколько вы принимаете друг друга.

Настоящая близость не может существовать без открытости. Но открыться может быть крайне сложно, ведь это будет означать, что вы станете уязвимым. Именно поэтому многие люди отказываются от такой необходимой им дружбы.

Рано или поздно, каждый приходит к мысли о том, что подобный отказ не принес ничего хорошего и стремится исправить сложившуюся ситуацию. Но как это сделать?

Убедитесь в том, что отношения безопасны

Ответьте себе на 5 вопросов:

Этот человек пришел в вашу жизнь по своему желанию?

Способен ли этот человек проводить с вами время?

Можете ли вы положиться на этого человека?

Регулярно ли ваше общение?

Можете ли вы предугадать, как поведет себя человек в той или иной ситуации?

Если на все эти вопросы вы ответили положительно, то можете быть уверены – эти отношения полностью безопасны.

Будьте внимательнее

Любые взаимоотношения, и дружеские в том числе, начинаются с внимания и понимания. Вы должны чувствовать эмоциональное состояние своего друга, а он, в свою очередь, должен понимать то, что он вам не безразличен.

Откройтесь своему другу

Перестаньте притворяться. Друг должен воспринимать вас таким, какой вы есть на самом деле. Чтобы это стало возможным, вы должны “снять маску” и открыть свою душу.

Не забудьте про “тест-драйв”

Важно не только быть расположенным к человеку, но и понимать, насколько хорошо он относится к вам и можете ли вы ему довериться. Чтобы все стало на свои места, устройте своему другу некий тест-драйв. Попросите его помочь в том вопросе, с которым вы вполне справитесь сами. Это поможет вам понять, чего вам ждать от этого человека в критической ситуации.

Примите, что у каждого свои потребности в близости

Близость – это то, что нужно всем. Однако, следует понимать и то, что у каждого человека свои потребности в ней. Кому-то будет достаточно одного телефонного звонка в неделю, а кто-то нуждается в общении с близким человеком ежедневно. Помните об этом и не будьте слишком навязчивы.