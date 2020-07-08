8 причин спать голышом

Современные магазины переполнены специальной одеждой для сна. Пижамы сейчас шьют из различных материалов, которые позволяют коже дышать. Но больший доступ к кислороду у тела будет, если спать голышом. Польза решения спать без одежды была доказана несколькими учёными.

Сон голышом продлевает молодость. Известно, что во время сна температура тела человека повышается, что способствует повышенном потоотделению. Если надевать пижаму, то температура станет ещё выше. Это препятствует выработке гормона сна – мелатонина, который также отвечает за молодость кожи и организма в целом. Улучшаются отношения между супругами. Одни люди передают свою любовь с помощью слов, другие – с помощью взгляда, а третьи – с помощью прикосновений. Прикосновения позволяют проявить нежность и заботу по отношению ко второй половинке, и стимулируют выработку гормонов счастья и радости. Но прикасаться нужно именно к коже, поэтому лучше спать без пижамы. Сон без одежды – здоровые дети. В основном это касается мужчин. Известно, что здоровые сперматозоиды образуются при температуре более низкой, чем температура тела. Поэтому мужчинам во время сна не рекомендуется перегреваться. Чтобы не допускать этого, лучше спать голышом. Препятствует развитию микоза. Из–за повышенного потоотделения во время сна в пижаме, на коже образуется липкий слой. Он является благоприятной средой для размножения различных микроорганизмов и грибков. Сон без одежды не даёт бактериям развиваться на коже, поэтому он так полезен. Сон голышом способствует сжиганию жира. Когда человек спит без одежды, в его организме снижается выработка кортизола, который делает обменные процессы менее интенсивными. Это способствует выбросу в кровь гормона роста, который оказывает жиросжигающий эффект. Снижаются болевые ощущения. Одежда создаёт дискомфорт во время сна. Это может вызвать различные боли в мышцах и суставах. Если спать без пижамы, можно забыть об этих неприятных ощущениях. Повышается самооценка. Одежда – это своеобразный барьер, скрывающий комплексы. Сон без пижамы позволяет справиться с ними. Человек становится более уверенным в себе, начинает мыслить в более позитивном ключе и легко заводит новые знакомства. Сон голышом экономит деньги. Одежда для сна – это не дешёвое удовольствие. Пижама обязательно должна быть из натуральных тканей, поэтому она стоит достаточно много. Но если спать без неё, тратиться не придётся.