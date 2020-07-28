Что такое чокер и с чем его правильно носить

«Сhoker» в дословном переводе с английского языка – «удавка». Одноименное украшение так называют за то, что оно плотно прилегает к шее – создает видимость удушения. В реальности все проще и безопаснее: длина чокеров регулируемая, легко меняется при необходимости.

Спасибо индейцам

Считать чокер современным украшением – ошибка, потому что у него многовековая история. Изобретателями аксессуара считают племена индейцев – они надевали такую повязку для защиты от диких животных, злых духов, происков врагов. Изготавливали повязки-амулеты в то время из ракушек, клыков зверей, костей птиц.

Богатейший чокер носил вождь. Случайным людям запрещено было делать обереги – этим занимались только знахари.

Смело и индивидуально

Сегодня все изменилось: о первоначальном значении чокеров забыли. Они стали смелым и броским аксессуаром, присутствующим на подиумах и в гардеробах модников. Чокер – украшение индивидуальное, но не универсальное, он должен сочетаться с одеждой, попадать в стиль.

С большинством стилей он сочетается – как это ни странно, даже с вечерним. А вот деловой стиль и чокер – понятия несовместимые. Надевать тканевую повязку с кулоном под пиджак, строгую блузу или костюм – дурной тон. Другое дело – повседневные образы.

Философия субкультур

Экспериментальные панк, рок, их комбинации и производные невозможно представить без соответствующей атрибутики. Рокеры, поклонники андеграунда, байкеры носят аксессуары на шее и на руках. Обычно это кожаные или тканевые украшения с множеством шипов, заклепок, цепочек, другой металлической фурнитуры.

В образе готов чокеры подчеркивают мрачность самого стиля, акцентируют внимание на философии субкультуры. Вдохновение готы находят в эстетике смерти – отсюда и тяга к черному цвету, специфический внешний вид.

Викторианская роскошь

Из одной крайности – в другую. Чокер эффектен в викторианском стиле. Характерная особенность викторианской эпохи – камеи, массивные ожерелья из драгоценных камней, одежда с шиком. Современный чокер в викторианском стиле – это черная бархатная лента с заколкой из драгоценных металлов и камней, кружевными вставками, россыпью жемчужин или других камней. Богатый декор обязателен.

Лаконичная повседневность

Аксессуар для повседневного ношения должен быть лаконичным, не перегруженным тяжелыми деталями. Он идеально дополняет майки, клетчатые рубашки, хорошо сочетается с джинсами, шортами, платьями в стиле сафари.

Предпочтение отдают бархатным, атласным или плетеным чокерам, но можно использовать и кожаные. Главное – не переборщить с декором.

Вечерняя утонченность

Чокер так и просится к «маленькому черному платью», которое так любила икона стиля Коко Шанель.

Это может быть утонченное ожерелье или просто лента без декора, но из изысканной ткани. Со струящимися платьями в пол аксессуар тоже смотрится эффектно, если грамотно подобрать цвет.

Ну и еще одно правило. Надевая чокер, лучше отказаться от других украшений. Единственное исключение из этого правила – золотые или серебряные цепочки, которые длиннее чокера. Они вносят динамику – получается интересный гарнитур.