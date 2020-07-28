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Что такое чокер и с чем его правильно носить

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«Сhoker» в дословном переводе с английского языка – «удавка». Одноименное украшение так называют за то, что оно плотно прилегает к шее – создает видимость удушения. В реальности все проще и безопаснее: длина чокеров регулируемая, легко меняется при необходимости.

Спасибо индейцам

Считать чокер современным украшением – ошибка, потому что у него многовековая история. Изобретателями аксессуара считают племена индейцев – они надевали такую повязку для защиты от диких животных, злых духов, происков врагов. Изготавливали повязки-амулеты в то время из ракушек, клыков зверей, костей птиц.

Богатейший чокер носил вождь. Случайным людям запрещено было делать обереги – этим занимались только знахари.

Смело и индивидуально

Сегодня все изменилось: о первоначальном значении чокеров забыли. Они стали смелым и броским аксессуаром, присутствующим на подиумах и в гардеробах модников. Чокер – украшение индивидуальное, но не универсальное, он должен сочетаться с одеждой, попадать в стиль.

С большинством стилей он сочетается – как это ни странно, даже с вечерним. А вот деловой стиль и чокер – понятия несовместимые. Надевать тканевую повязку с кулоном под пиджак, строгую блузу или костюм – дурной тон. Другое дело – повседневные образы.

Философия субкультур

Что такое чокер и с чем его правильно носить

Экспериментальные панк, рок, их комбинации и производные невозможно представить без соответствующей атрибутики. Рокеры, поклонники андеграунда, байкеры носят аксессуары на шее и на руках. Обычно это кожаные или тканевые украшения с множеством шипов, заклепок, цепочек, другой металлической фурнитуры.

В образе готов чокеры подчеркивают мрачность самого стиля, акцентируют внимание на философии субкультуры. Вдохновение готы находят в эстетике смерти – отсюда и тяга к черному цвету, специфический внешний вид.

Викторианская роскошь

Из одной крайности – в другую. Чокер эффектен в викторианском стиле. Характерная особенность викторианской эпохи – камеи, массивные ожерелья из драгоценных камней, одежда с шиком. Современный чокер в викторианском стиле – это черная бархатная лента с заколкой из драгоценных металлов и камней, кружевными вставками, россыпью жемчужин или других камней. Богатый декор обязателен.

Что такое чокер и с чем его правильно носить

Лаконичная повседневность

Аксессуар для повседневного ношения должен быть лаконичным, не перегруженным тяжелыми деталями. Он идеально дополняет майки, клетчатые рубашки, хорошо сочетается с джинсами, шортами, платьями в стиле сафари.

Предпочтение отдают бархатным, атласным или плетеным чокерам, но можно использовать и кожаные. Главное – не переборщить с декором.

Вечерняя утонченность

Чокер так и просится к «маленькому черному платью», которое так любила икона стиля Коко Шанель.

Что такое чокер и с чем его правильно носить

Это может быть утонченное ожерелье или просто лента без декора, но из изысканной ткани. Со струящимися платьями в пол аксессуар тоже смотрится эффектно, если грамотно подобрать цвет.

Ну и еще одно правило. Надевая чокер, лучше отказаться от других украшений. Единственное исключение из этого правила – золотые или серебряные цепочки, которые длиннее чокера. Они вносят динамику – получается интересный гарнитур.

А с чем вы носите чокер?

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