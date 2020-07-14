Как начать совместную жизнь с новым мужчиной, если есть дети от первого брака

Многие женщины, у которых есть дети от первого брака, начав испытывать симпатию к новому мужчине, боятся, что такие отношения пагубно скажутся на психологическом комфорте детей. Нередко и сам мужчина боится потенциальных трудностей. В такой ситуации каждый должен сделать свои 5 шагов навстречу совместному счастью.

Для женщины крайне важно соблюдать следующие принципы. Во-первых, при знакомстве с ухажером не стоит пытаться утаить факт наличия детей или ввести его в заблуждение на их счёт. Кроме того, не стоит загонять себя в рамки и считать, что дети могут послужить препятствием к тому, чтобы обрести счастье в личной жизни. Партнер, которого пугают дети женщины, едва ли будет иначе относиться к своим собственным в будущем. В любом случае, не стоит сравнивать его с бывшим мужем. Это свойственно самим детям, поэтому, прежде чем начинать совместную жизнь с новым партнером, нужно познакомить его с детьми и подготовить их к плавному развитию отношений. Новая любовь мамы не должна свалиться на них как снег на голову. Разумеется, нежелание нового мужчины знакомиться с детьми женщины и проводить с ними время должно стать тревожным звонком и причиной отказа от дальнейших отношений.

Вообще некоторые женщины склонны торопиться с повторным замужеством из-за страха остаться одной, в то время как истинное счастье человека вовсе не зависит от наличия у него отношений. Кроме того, нужно понимать, что и детям, и партнеру требуется определенное время, чтобы привыкнуть друг к другу, им не всегда быстро удается найти точки соприкосновения. Поэтому нужно проявить определенную эмпатию и обратить внимание, когда адаптация идёт тяжело. Это время компромиссов, проб и ошибок.

В полной мере это относится и к поведению мужчины. Разумеется, от отношений с женщиной, у которой уже есть ребёнок или несколько, стоит отказаться тем, кто в принципе не любит детей. Такое бывает, и это совершенно нормально. Не стоит думать, что любовь к женщине каким-то образом перенесётся на её малыша. Совершенно ожидаемо, что дети не станут сразу проявлять послушание по отношению к постороннему человеку, который только недавно появился в их жизни. Вряд ли они будут воспринимать его как близкого родственника и вообще проявлять к нему сильный интерес. Поэтому наказывать детей партнерши и делать выговоры нельзя. На первых порах нужно адекватно оценить свой потенциал, и если не получается обходиться без ссор, ругани и тому подобного, то лучше не продолжать такие отношения – ничего хорошего из них не выйдет. Кроме того, нужно понять, что женщина и ребёнок — это уже семья, в которой установили свои принципы, правила и традиции. Попытки превозноситься, смотреть на домочадцев свысока и устанавливать свои правила только разрушат отношения, ведь женщине нужен не командир, а партнер, который будет уважать её и ребенка как личность.

Маленьких детей обычного не воспринимают серьезно, хотя на самом деле для здорового микроклимата нужно еще завоевать их доверие и уважение, как это делается со взрослыми людьми. Чем скорее мужчина увидит в маленьком человечке личность и будет соответственно к нему относиться, тем больше шансов на успешное выстраивание дружеских отношений.