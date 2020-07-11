Украсть нельзя вернуть… Зачем на свадьбе крадут невесту

Свадьба – одно из самых значительных событий в жизни, и праздновать его принято так, чтобы воспоминания сохранились надолго. Украсть невесту… Почему бы нет?

Кража невесты не имеет ничего общего с похищением или так называемым умыканием, распространенным в некоторых странах – подробности о нем можно узнать в легендарном кинофильме «Кавказская пленница». Обряд кражи невесты в наше время не носит преступного характера и является скорее символической данью старинным свадебным обрядам.

Кража невесты: от старины до наших дней

Еще в Древней Руси часто практиковался «увод» невесты: эта традиция отражена в летописях и сказаниях. Парень уводил понравившуюся ему девушку в свою деревню, и они начинали жить вместе. Разумеется, совершалось это по обоюдному согласию.

Затем обряд трансформировался: «кража» стала ритуалом самого свадебного действа. Подружки невесты прятали девушку, чтобы по реакции жениха сделать выводы о благополучии дальнейшей семейной жизни. За возврат требовался выкуп, ценность имели не только деньги, но и сладости. Чем более щедро расплачивался жених за возврат возлюбленной, тем счастливее, как считалось, будет семейная жизнь. Каким бы ни был итог обряда, свадьбу все равно играли, и молодожены становились супругами.

Отголоски древнего обряда сохранились в виде элементов свадебного сценария. Разумеется, он носит игровой характер, а для его проведения получают согласие участников. Развлекательный квест нравится и участникам, и приглашенным гостям.

Кража по правилам: нюансы и тонкости обряда

Чтобы кража невесты на свадьбе из увеселительного мероприятия не превратилась в трагедию, рекомендуется придерживаться нескольких простых принципов.

Хорошо продуманный сценарий, мастерство ведущего и «нечаянная» осведомленность гостей о запланированном действии поможет избежать неприятностей.

Старинный выкуп лучше заменить конкурсом или турниром. Также эту ситуацию жених может использовать как шанс продемонстрировать невесте и окружающим глубину и силу собственных чувств. Не стоит забывать, что идет игра: реальные подвиги в ней неуместны.

Для свадебного обряда важна динамика: только так присутствующие будут вовлечены в происходящее и не заскучают. Проведение игрового ритуала лучше доверить опытному ведущему.