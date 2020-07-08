Заботливые мужья по знаку Зодиака: кто они

С каждым годом люди становятся все более требовательными к своей половинке. Однако большая часть недостатков партнера раскрывается лишь после заключения брака. Как не обмануться и не стать жертвой неудачного союза? Обратить внимание на знак зодиака, ведь он скажет о многом.

12 место. Стрелец – прирожденный авантюрист и худший кандидат

Некоторые астрологи и семейные психологи полагают, что Стрелец – это по праву худший кандидат в мужья. Они необратимые романтики и большую часть времени находятся на позитиве, однако союз с таким мужчиной может стать настоящей катастрофой. Стрельцы совершенно не годятся для традиционного брака. Они прямые и свободолюбивые, а потому не могут сдержать себя во время ссор.

Стрельцы не стремятся к усидчивости, вся их жизнь – это нескончаемая погоня за новыми эмоциями и впечатлениями. Все люди разные, но среди таких мужчин высок процент изменников. Виной тому их извечное стремление к новым авантюрам и опыту.

11 место. Близнец – мистер «непостоянство»

С этим знаком создать семью проще, однако он во многом походит на Стрельца и также склонен к погоне за впечатлениями. Такие мужчины имеют переменчивый характер и для них не свойственно постоянство. Сегодня он есть – завтра его нет. Да, эти знаки любят домашний очаг и внимание жены, но они ни за что не позволят ограничить свою свободу. Измены для Близнецов – нормальное дело, ведь ветреность и влюбчивость – их вечные спутники.

10 место. Рыба – харизматичный мечтатель

Рыба любят настоять на своем, и даже в отношении брака они не признают иного взгляд. Пусть эти знаки и обладают непроницаемой харизмой, идеальными их назвать сложно. Такие мужчины вечно стремятся к идеальным отношениям, забывая о тех, кто в эти минуты находится рядом. Рыбы – противоречивые и неоднозначные люди, ежечасно меняющие свое настроение. Стоит отметить, что эти мужчины чрезвычайно преданы и никогда не оставят свою любовь.

9 место. Скорпион – неукротимый искатель

Даже те, кто ничего не смыслит в астрологии, не раз слышали о сложностях во взаимоотношениях с этим знаком. Скорпионы намеренно отталкивают других людей, часто действуют непредсказуемо и хаотично. Никто на знает, как поступит такой мужчина в следующую минуту. Они подходят для создания традиционной патриархальной семьи, в которой мужчина – царь и Бог. Скорпионы редко заявляют о своих чувствах, стараясь оставаться невозмутимыми.

8 место. Овен – вспыльчивый эгоцентрист

Не всякая женщина способна справиться с неукротимым нравом Овна. Эти мужчины отличаются яркой индивидуальностью. Они часто страдают честолюбием и не упускают возможности похвастаться своими достижениями. Овны воинственны и не потерпят оскорблений в свой адрес. Временами такие мужчины могут быть излишне грубы даже со своими близкими. Они не очень хозяйственны и считают, женщина должна брать заботу о доме на себя.

7 место. Водолей – спокойный хитрец

Водолеи отличаются необычным складом ума. Они всегда спокойны и не любят провоцировать лишних конфликтов. Такие мужчины стараются подстроиться под любимую женщину и не переносят вида ее слез. Брак с этим знаком может стать вкладом в стабильное и надежное будущее.

6 место. Тельцы – твердо стоят на земле

Эти мужчины стремятся еще в молодости нажить состояние. Они тащат в дом все, что найдут. Эти знаки ценят семью превыше всего и не любят ссор со второй половинкой. Они очень упрямы и не собираются менять своих привычек. Тельцы собственники, стремящиеся отгородить жену от внешнего мира, поскольку боятся быть брошенными.

5 место. Львы – «цари» среди людей

Львы – прирожденные эгоцентристы, любящие, когда на них обращают внимание. Они щедры и романтичны, а потому могут считаться пылкими любовниками. Эти знаки обожают свою вторую половинку, но не выносят ситуаций, в которых ими пытаются помыкать.

4 место. Козерог – верный добытчик

Козероги уделяют своей супруге много внимания. Они не любят рисковать и всегда стремятся к оседлости. Такие мужчины не привыкли много говорить, для них куда важнее доказывать все своими делами. Временами Козероги пропадают на работе, поскольку всегда стремятся к выгоде и благоденству для своей семьи.

3 место. Рак – стабильный как часы

Пусть Раки и могут быть излишне эмоциональными, они не позволят отношениям развалиться понапрасну. Эти знаки могут годами дожидаться своей «принцессы». Зачастую Раки предстают как образцовые семьянины, ставящие свою ячейку на первое место.

2 место. Дева – внимательный и верный супруг

Их нельзя назвать романтиками, однако своей даме Девы скучать не позволят. Они способны долго и терпеливо ухаживать, лишь бы добиться внимания любимой. Девы редко ищут мимолетных отношений, поскольку брак – это навсегда. С этим знаком легко создать союз, ведь они всегда идут навстречу.

1 место. Весы – лучший супруг и внимательный любовник

Таких мужчин в полной мере можно назвать совершенными, когда заходит речь о любовных отношениях. Они чуткие партнеры и стремятся во всем угодить любимой. Их нельзя назвать повесами, но и дома Весы не усидят. С этим знаком можно идти на любые авантюры, ведь они во всем доверяют второй половинке.