Что за ткань такая — кулирка: состав, виды, особенности

Детские вещи изготавливают из хлопкового волокна, которое называется кулирка. Материал делают из тонкой нити хлопка, имеющей высокие показатели качества и эксплуатации.

Состав ткани

Нити чуть тоньше, чем хлопок. Кулирка используется для того, чтобы шить одежду для летнего времени. Такой материал делают с добавлением эластичных волокон или без них.

Из кулирки шьют:

Домашнюю одежду.

Ночные рубашки.

Пижамы.

Одежду для новорожденных и малышей.

В зимнее время вещи, сшитые из кулирки, не носят, поскольку имеют невысокую плотность (120-140 грамм на 1м2).

Виды материала

С лайкрой – очень тонкая ткань из трикотажа, сделанная на основе хлопка. Растягивается, а потом возвращается в прежнее состояние. Также ткань прекрасно выдерживает стирку в горячей воде, не садится, не изнашивается.

С небольшим содержанием эластана и волокна полиэстера – дешевый вид ткани, поскольку хлопок заменяют искусственными нитями. Плюсы – не выгорает на солнце, не садится. Минус – более грубое полотно на ощупь, что связано с наличием искусственных нитей.

Со 100% содержанием хлопка – вообще нет дополнительных примесей. Шьют из такой кулирки рубашки и футболку. Особенности – немного садится после стирки, ткань полностью матовая.

Преимущества ткани курилка

Это универсальный материал, поэтому отлично подходит для пошива одежды для детей и взрослых. Из плотного вида ткани шьют нательное белье для того, чтобы носить зимой. Другие достоинства:

Воздухонепроницаемость, поэтому кулирка и используется для изготовления детских вещей. Ведь кожа малышей не потеет, на ней не появляется потница.

Материал не мнется, даже после стирки в горячей воде, поэтому одежду не надо гладить.

Экологичность, поэтому кулирка безопасна для здоровья и кожи.

Легкость использования и ухода. Для удаления грязи и пятен подходят химические очистители, отбеливатели, другие средства.

Отлично впитывает влагу, благодаря чему дети и взрослые не потеют и не страдают от кожных высыпаний.

Ткань долговечная, даже при регулярной стирке в горячей воде и сушке на солнце.

Кулирка подходит для ручной стирки и для машинной. Усадка присутствует только у вида материала, где присутствует 100% хлопка. Этот нюанс надо учитывать, покупая детские вещи. Рекомендуется брать на размер больше, чтобы одежда после стирки не стала маленькой для малыша.

Кулирку, которая содержит эластан и лайкру, нужно стирать при низких температурах, чтобы искусственные волокна и дальше оставались прочными и не садились.