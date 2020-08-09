Как распознать роковую женщину

В целом мире невозможно найти двух совершенно одинаковых женщин. Они отличаются и внешностью, и внутренним наполнением, и поведенческими аспектами, и образом жизни. Конечно, любая женщина четко осознает свою миссию хранительницы домашнего очага. Но как бы она не обласкивала своего мужчину, какими бы изысками его не баловала, и как бы не заботилась о благоверном, мужская природа все равно заставит его глядеть на сторону. На ту, которая жеманно поведет плечом, томно взглянет, чувственно коснется языком пересохших губ под красной помадой. Слова здесь лишние. Мужчина почувствует ее притягательность на уровне флюидов, его подсознание в момент отключится, и он беспомощно падает в омут собственных желаний.

Это все о ней… «Femme fatale», роковая женщина – это понятие появилось лишь в начале 20 века. Но такие женщины были всегда, именно они искушали и соблазняли, вершили политику и становились причинами войн, одним взглядом убивали и оживляли, не оглядываясь на чье-либо мнение и, в буквальном смысле, ступая по головам.

Кто такая роковая женщина?

Стать роковой женщиной сложно, почти невозможно. Ею нужно родиться. Причем родиться не обязательно красивой. Зачастую «femme fatale» не обладает блестящей красотой и острым интеллектом. Но недостаточная внешняя привлекательность с легкостью компенсируется ухоженностью, уверенностью в собственных чарах и умением грамотно подать себя, а интеллект целенаправленно воспитывается и дополняется житейским умом, женской логикой и виртуозным владением психологическими приемами.

И вот мужчины уже укладываются в штабеля под каблучками роковой дамы, где-то глубоко на подкорке осознавая, что ничем хорошим эти отношения не закончатся. Но и поделать с собой ничего не могут, ведь отказаться от такой женщины по собственной воле просто невозможно. Она манит, притягивает, то ласкает, то дерзит, то обожает, то ненавидит. Она то нежная кошечка, то жесткий энергетический вампир, то малышка-капризуля, то бесстыдная распутница. В таких контрастах и проявляется природа «femme fatale», и в этом ее сила.

Какая же она, роковая женщина?

Первое, что приходит на ум, это легкость, раскрепощенность и способность доставить немыслимое удовольствие мужчине в постели. Такую горячую штучку невозможно забыть.

Роковая леди самостоятельна и самодостаточна: она никогда не позволит себе быть зависимой от мужчины, а он никогда не сможет предъявить свои права на обладание такой женщиной.

Она умна, хорошо образована и обладает знаниями и опытом, выходящими далеко за пределы точных наук.

«Femme fatale» независима и неуловима: мужчина ждет и ищет встреч с ней, а она ускользает прямо меж его пальцев, не дав повода рассчитывать на стабильные отношения.

Она уверенна в себе и точно знает, чего хочет: ее не купить подарками, не задобрить комплиментами. Она знает, чего стоит и непременно это получает. Порой сам мужчина понимает, что он – лишь способ или инструмент для достижения ее цели.

Роковая женщина смелая и требовательная, она никогда не прислушивается к чужому мнению, не боится и умеет настоять на своей точке зрения. Но и поражение принимает с гордо поднятой головой.

Она непредсказуемая и контрастная: в этом ее особенный магнетизм, ведь в лице одной мужчина получает разноплановый, многозадачный и мультифункциональный гарем.

Она никогда не лжет и смысла в этом не видит. Даже если не права – перешагнет через проблему, улыбнется, тряхнет волосами, подкрасит губы красной помадой и гордо удалится, оставляя за собой едва уловимый шлейф духов, стук каблучков и осознание вроде бы правого мужчины собственной немощности.