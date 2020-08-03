По каким причинам опухают глаза: как устранить отечность

Просыпаясь по утрам, многие женщины видят, как опухли глаза. Опухлость увеличивает количество морщин, и выдает возраст. Глаза могут опухать по нескольким причинам:
- Поздний ужин и поедание копченостей и приправ с пряностями задерживает жидкость, что приводит к утренним отекам.
- Не смытая косметика останавливает процессы регенерации и кислородный обмен в клетках.
- Неправильно подобранная диета с большим количеством белка. Злоупотребление приводит к формированию солей в крови. А соли задерживают жидкость.
Почему возникает утренняя отечность?
Глаза по утрам могут опухать по многим причинам. Если глаза опухают периодически, стоит заняться собственным здоровьем. Отечность глаз по утрам возникает из-за:
- Нарушения функционирования почек. Камни и злокачественные образования задерживают жидкость, и поэтому на утро лицо и глаза будут отекать.
- Аллергия на пыльцу и тополиный пух.
- Нарушение кровообращения и обезвоживание.
- Нарушение обмена гормонами. Чаще всего глаза опухают из-за нарушения репродуктивной системы. Перед началом менструации, при климаксе и менопаузе происходит выделение прогестерона. Как правило, гормон препятствует выводу жидкости.
- Нарушение функционирования щитовидной железы также вызывает отечность.
Отечность глаз и наращивание ресниц
Современные девушки часто пользуются услугами косметолога. Среди процедур особую популярность набирает наращивание ресниц. Многие девушки знают, процедура может стать причиной отечности глаз.
Причины:
- Обеззараживающие средства, используемые при наращивании, сильно сушат кожу и вызывают отек. Следы припухлости проходят в течение 3-5 часов.
- При длительном отекании появляется краснота и зуд. В таком случае нужно снять ресницы.
- Глаза могут опухать, если процедуру провел неквалифицированный косметолог и использовал дешевые материалы.
- Накладные ресницы производят из пластиковых волокон, они становятся причиной аллергии на глазах.
- Отсутствие обработки инструментов приводит к вирусным заражениям.
Почему из-за слез может появиться отечность?
Слезы также приводят к опуханию. В каждой слезе имеется соль, препятствующая выведению жидкости. Они снижают кровообращение глазного яблока и век. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться нескольких советов:
- Если не удается сдержать эмоции, надо запрокинуть голову так, чтобы слезы текли по сторонам. Не стоит вытирать слезы и тереть глаза салфеткой.
- На глаза можно наложить холодный компресс.
- Также нужно лечь спать спустя 2 часа. Можно устроиться на нескольких подушках так, чтобы шея находилась высоко.
Таким образом, кровообращение придет в норму, и глаза не будут опухать.
Народные средства против отека глаз
Для начала нужно разобраться в причинах отечности век. Если причины не серьезные, то помогут народные рецепты. К примеру:
- Огурец поможет избавиться от опухлости. Нужно нарезать несколько кружочков и положить на веки. Эффект можно усилить, если огурец будет холодным. Овощной компресс нужно снять через 15 минут.
- Нужно смочить 2 ложки в холодной воде и положить в морозильник. Когда ложки станут холодными, их необходимо приложить к векам.
- Отвары из шалфея, календулы и ромашки помогут снять отек. Нужно заварить траву и смочить в жидкости ватный диск. Влажный диск прикладывают к глазам.
Если глаза постоянно опухают, стоит обратиться к специалисту и сдать все анализы.
А у вас часто опухают глаза?