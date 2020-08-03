По каким причинам опухают глаза: как устранить отечность

Просыпаясь по утрам, многие женщины видят, как опухли глаза. Опухлость увеличивает количество морщин, и выдает возраст. Глаза могут опухать по нескольким причинам:

Поздний ужин и поедание копченостей и приправ с пряностями задерживает жидкость, что приводит к утренним отекам. Не смытая косметика останавливает процессы регенерации и кислородный обмен в клетках. Неправильно подобранная диета с большим количеством белка. Злоупотребление приводит к формированию солей в крови. А соли задерживают жидкость.

Почему возникает утренняя отечность?

Глаза по утрам могут опухать по многим причинам. Если глаза опухают периодически, стоит заняться собственным здоровьем. Отечность глаз по утрам возникает из-за:

Нарушения функционирования почек. Камни и злокачественные образования задерживают жидкость, и поэтому на утро лицо и глаза будут отекать. Аллергия на пыльцу и тополиный пух. Нарушение кровообращения и обезвоживание. Нарушение обмена гормонами. Чаще всего глаза опухают из-за нарушения репродуктивной системы. Перед началом менструации, при климаксе и менопаузе происходит выделение прогестерона. Как правило, гормон препятствует выводу жидкости. Нарушение функционирования щитовидной железы также вызывает отечность.

Отечность глаз и наращивание ресниц

Современные девушки часто пользуются услугами косметолога. Среди процедур особую популярность набирает наращивание ресниц. Многие девушки знают, процедура может стать причиной отечности глаз.

Причины:

Обеззараживающие средства, используемые при наращивании, сильно сушат кожу и вызывают отек. Следы припухлости проходят в течение 3-5 часов. При длительном отекании появляется краснота и зуд. В таком случае нужно снять ресницы. Глаза могут опухать, если процедуру провел неквалифицированный косметолог и использовал дешевые материалы. Накладные ресницы производят из пластиковых волокон, они становятся причиной аллергии на глазах. Отсутствие обработки инструментов приводит к вирусным заражениям.

Почему из-за слез может появиться отечность?

Слезы также приводят к опуханию. В каждой слезе имеется соль, препятствующая выведению жидкости. Они снижают кровообращение глазного яблока и век. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться нескольких советов:

Если не удается сдержать эмоции, надо запрокинуть голову так, чтобы слезы текли по сторонам. Не стоит вытирать слезы и тереть глаза салфеткой. На глаза можно наложить холодный компресс. Также нужно лечь спать спустя 2 часа. Можно устроиться на нескольких подушках так, чтобы шея находилась высоко.

Таким образом, кровообращение придет в норму, и глаза не будут опухать.

Народные средства против отека глаз

Для начала нужно разобраться в причинах отечности век. Если причины не серьезные, то помогут народные рецепты. К примеру:

Огурец поможет избавиться от опухлости. Нужно нарезать несколько кружочков и положить на веки. Эффект можно усилить, если огурец будет холодным. Овощной компресс нужно снять через 15 минут. Нужно смочить 2 ложки в холодной воде и положить в морозильник. Когда ложки станут холодными, их необходимо приложить к векам. Отвары из шалфея, календулы и ромашки помогут снять отек. Нужно заварить траву и смочить в жидкости ватный диск. Влажный диск прикладывают к глазам.

Если глаза постоянно опухают, стоит обратиться к специалисту и сдать все анализы.