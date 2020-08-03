Зачем современные девушки бреют лицо

Сейчас бритвой пользуются не только мужчины, но и женщины. Среди дам принято брить подмышки, ноги и область бикини, но сейчас модным стало бритье лица. В связи с этим косметологи начали проводить процедуру дермапланинга.

Как появилась мода на бритье женского лица?

Дермапланинг впервые появился в Японии еще несколько веков назад. Как правило, у японок мелкие и светлые волоски, которых почти не видно. Согласно истории, лицо брили не только японки, но и актриса Мэрилин Монро и Марлен Дитрих. При правильном использовании техники кожа становится мягкой и гладкой. Тонкое лезвие бритвы убирает все волоски, и даже омертвевшие клетки. Эффект от бритья невозможно было сравнить с использованием скраба. Древние японки посещали специальные курсы по бритью лица.

В странах Европы мода на бритье появилась в 2011 году. В 2016 году всемирно известные блогеры решили попробовать на себе. Худа Каттан считает, что для бритья стоит использовать бритву с одним острием.

Положительные стороны бритья лица

Большинство блогеров, которые побрили лицо, считают, что после процедуры можно спокойно наносить макияж и не пользоваться фотошопом для селфи. После удаления волосков тональный крем и пудра наносятся равномерно. К другим положительным сторонам бритья относят:

Бритье механическим способом удаляет частицы омертвевшей клетки и более эффективен, чем скраб. Вдобавок процедура полезна при стареющей коже. Бритье можно сравнить с качественным пилингом. При удалении омертвевших клеток происходит омоложение и регенерация кожи. Бритье дает возможность наносить ровный тон. Также происходит выравнивание рубцов на лице. Процедура избавляет от мелких усиков.

Несмотря на все положительные стороны, перед проведением процедуры нужно учитывать некоторые нюансы. При чувствительной коже бритье противопоказано. Также бритва может повредить кожу с акне и высыпаниями. Некоторые специалисты не одобряют дермапланинг. Поскольку пушок на лице защищает кожу от сухости, УФ, перепадов температуры и других отрицательных воздействий окружающей среды.

Как правильно проводить процедуру?

Чтобы правильно побрить лицо, нужно соблюдать все тонкости. При обычном бритье лицо покроется жесткими щетинками. При правильном бритье можно избежать появления взросших волосков. Для дермапланинга подходит мягкая бритва. Такой станок не может повредить кожу. При использовании его надо учитывать срок годности. Бритье лица проводят по определенным правилам:

Перед процедурой нужно увлажнить кожу при помощи базового средства. Крем должен впитаться в кожу.

Не стоит проводить бритвой по одной зоне несколько раз.

После бритья нужно нанести увлажняющий крем. Можно использовать крем-гель.

Бриться можно не больше 2 раз в неделю. При соблюдении правил можно получить гладкую кожу без взросших волос.