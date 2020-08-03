Как правильно сделать себе шеллак

Шеллак является одним из современных способов нанесения маникюра. Использование гель-лака набирает все больше популярности. Шеллак проводится путем искусственного наращивания гелевых ногтей. В составе присутствует большое количество полимеров. К примеру:

Пленкообразователь после высыхания образует плотное покрытие. Фотоинициатор отвечает за быстрое высыхание лака. Пигмент – это основа шеллака, придающая оттенок покрытию. Разбавитель отвечает за консистенцию лака. Добавки улучшают качество лака. Благодаря им маникюр будет иметь насыщенный цвет и стойкость к истиранию.

Чтобы получить другой оттенок, можно смешивать лаки. После нанесения руки держат под специальной лампой до полного высыхания. Шеллак радует покрытием до 14 суток.

Инструменты и материалы для нанесения

Все необходимые предметы для шеллака продают в базовом комплекте. В него обычно входят:

Ультрафиолетовая лампа. Мощность лампочки должна составить 36 Вольт. Обезжириватель. Средство можно заменить простым спиртом. Флакон с базовым покрытием. Шеллак. Флакон финишного покрытия. Косметические палочки. Жидкость для удаления шеллака.

Для процедуры понадобятся влажные салфетки без ворса. Покупать набор стоит у проверенного производителя.

Подготовка к нанесению шеллака

Перед использованием набора нужно подготовить ногти к процедуре. Нужно обработать кутикулу и отпилить лишние места для придания формы. Далее необходимо отшлифовать поверхность ногтей. После шлифовки проводится обезжиривание при помощи антибактериальных средств. Далее наносят базовое покрытие. Для быстрого высыхания руки стоит подержать под лампой.

Нанесение базового покрытия под шеллак

База защищает ногтевые пластины от воздействия пигментного слоя и улучшает крепление шеллака. Вначале покрытие наносят на левый край ногтей, а потом на правый. После его располагают посередине. Таким способом покрытие не заденет кожу. Средство наносят тонким слоем.

Особенности нанесения шеллака

Шеллак наносят по нижеперечисленной инструкции:

Нужно нанести тонкий слой покрытия без запечатывания краев. Затем сушат под лампой не больше 3 минут. После шеллак наносят повторно и сушат под лампой еще 3 минуты.

Слои покрытия должны быть максимально тонкими. Иначе оно будет сдуваться. Гель-лак не должен быть густым. При неправильном хранении лак может испортиться.

Особенности нанесения декорирующих элементов

Способ нанесения декора не отличается от декорирования при простом маникюре. Декоративные элементы стоит закрепить при помощи финишного покрытия. Декор может быть в форме ленточек, изображений и узоров, полосок, орнаментов и блесток.

После нанесения рисунков можно приступать к финишному этапу. Закрепляющее покрытие наносят толстым слоем. При этом края надо запечатать. После можно подсушить ногти около 2 минут. Для снятия липкого слоя используют салфетку.