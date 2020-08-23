Секрет лишнего веса: как узнать есть он или нет

Многие женщины и девушки, даже при стройной фигурке, стараются сбросить пару-тройку килограмм. Но на самом деле им это вовсе не обязательно, поскольку чрезмерная худоба только вредит представительнице прекрасного пола.

Как же определить, нужно ли сидеть на диете или можно позволить себе съесть лишний кусочек? Сделать это при помощи весов не совсем корректно, поскольку каждая женщина имеет свои индивидуальные параметры. Для этого существует специальная формула или несколько простых подходов.

Например, можно измерить талию. Если она превышает 89 сантиметров у женщины и 100 у мужчины, то значит нужно подумать о фигуре. Возможно, имеются проблемы со здоровьем и это сказывается на общем состоянии организма и на весе в том числе.

Согласно следующей формуле вам достаточно измерить свой рост и вычесть из неё сто. Например, при росте 160 идеальным будет вес, не превышающий 60 кг. Учитывая индивидуальные особенности организма и возраст, могут быть отклонения в одну или другую сторону примерно на 3 кг.

Людям, которым уже больше 50 лет можно добавить 6%, а если человек моложе 25 лет, то стоит отнять 11%.

Люди бывают худощавого телосложения – астеники, среднего – нормостеники и гиперстеники — это те, у которых, как говорится, широкая кость.

Понять это можно, измерив запястье: 16 – это худощавый тип, 18 ширококостные люди. Несмотря на то, что некоторые люди привыкли оправдывать свой лишний вес тем, что они имеют широкую кость, на самом деле тип внешности имеет немалое значение.

В своём стремлении за идеальной фигурой не стоит впадать в крайности, поскольку с возрастом все люди набирают несколько лишних килограммов, что вполне нормально. Это происходит из-за замедления процессов метаболизма. И голодовки в этом случае могут только привести к изнурению, и вспоминая себя в 15 лет не нужно доводить организм до истощения, полагая, что в 50 лет с этим весом вы будете выглядеть так же превосходно. Всему своё время.

Помимо формул подсказкой к тому, что нужно сбросить лишние килограммы могут послужить складки на животе и на спине, отдышка, плохое самочувствие, постоянные проблемы с пищеварением, изжога. Таким образом лучше ориентироваться на то, чтобы чувствовать себя здоровым, а не худым.