Домашние маски советской эпохи, которые можно использовать и сейчас

Те, кто родился в прошлом веке, знают, что жизнь тогда была не легкой и единственное, что объединяло каждого гражданина – это дефицит. Каждый изворачивался, как мог, ведь нужно было выживать в таких условиях.

В то время девушки проявляли смекалку и изобретали различные косметические рецепты. Интернета не было, поэтому каждая барышня все записывала себе в блокнот, который потом передавался по наследству.

Также пользовались популярностью женские журналы, в которых можно было обнаружить незатейливые рецепты.

Сохранилось несколько интересных рецептов как раз из тех советских женских журналов. Пускай сейчас они выглядят немного странно, попробовать их все-таки стоит.

Первый рецепт – это ядреная смесь для очищения кожного покрова.

Необходимо в емкости смешать соль с содой и мужским кремом для бритья. Наносить смесь следует на распаренную кожу лица. Тщательно следует помассировать лицо и оставить на несколько минут. Затем маску с лица смыть. Она слишком сильная для кожи, поэтому, лучше всего наносить такое скрабирующее средство на тело. Больше всего эту маску следует применять тем, у кого очень жирная кожа. Мужчинам тоже можно использовать данный рецепт. Если под рукой не оказалось крема для бритья, то можно заменить кремовую смесь на гель для умывания.

Второй рецепт – это домашний вазелиновый крем. Необходимо в емкости перемешать чайную ложку вазелина со сливочным жиром и добавить несколько желатиновых капсул. Тщательно перемешать смесь и крем готов.

Средство нужно наносить жирным слоем за несколько часов до сна. Мазать им можно руки, ноги, лицо, шею и зону декольте. Перед тем как уснуть, крем промокнуть салфеткой или ваткой. Если в доме не оказалось сливочного жира, то можно найти ему замену. Отлично справится с задачей миндальное масло, растительный жир или аргановое масло.

Третий рецепт – это лосьон из огурца. Такое средство способно очищать кожу и отбеливать ее.

Лосьон освежает цвет лица и борется с морщинами. Необходимо натереть на терке примерно сто пятьдесят граммов огурца, затем добавить в смесь водку или спирт, а третьим ингредиентом станет глицерин. К огуречной смеси можно добавить различные сухие травы.

Такую смесь следует настаивать в теплом помещении в течение трех недель. Хранить рекомендуется в холодильном шкафу. Протирать лицо таким лосьоном можно несколько раз в неделю перед тем, как ложиться спать.