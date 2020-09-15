Как быстро избавиться от запаха чеснока

Существует определённое количество способов, которые помогут избавиться от чесночного аромата в полости рта. Обычная чистка зубов порой не помогает решить проблему, поскольку запах чеснока сложно устранить. Многие люди избегают данного продукта из-за резкого аромата.

В составе чеснока есть достаточное количество соединений эфирного типа, которые не могут перевариться в желудке. Спустя некоторое время после употребления чеснока, они начинают проявляться в виде запаха в ротовой полости, через кожный покров или пот. Для того, чтобы нейтрализовать яркий аромат, чеснок полезно употреблять вместе с картофелем, черносливом и баклажаном. После употребления блюда с чесноком необходимо всегда полоскать рот.

Нейтрализовать чесночный аромат помогут следующие продукты: орехи; зерна кофе; цитрусовые; зелень.

Одним из самых популярных и быстрых способов устранить чесночный запах является использование освежителя для ротовой полости. Приобрести средство можно в аптеке. Стоимость освежителя доступна каждому человеку.

Топ самых качественных освежителей для полости рта включают в себя такие торговые марки, как: «Glister»; «Lacalut», «Frech»; «Amway»; «President».

Также есть определенные травы, которые способны устранить чесночный аромат. Это мелисса, зверобой, листья мяты и календулы, ромашка.

Кружка свежезаваренного зелёного чая поможет нейтрализовать запах чеснока. Выпить залпом кружку тёплого чая необходимо сразу после употребления блюда с чесноком.

Избавиться от аромата чеснока можно очень просто. Всё, что необходимо выполнить – это съесть нужный продукт или выпить определенную жидкость.

Для того чтобы быстро устранить чесночный запах из ротовой полости необходимо взять зёрнышко кофе и пожевать его пару минут во рту; затем нужно тщательно прополоскать рот тёплой водой.

Чтобы избавиться от едкого чесночного запаха во рту и в желудке следует медленно съесть горсть петрушки или укропа.

Ещё один эффективный способ заключается в специях. Согласно многочисленным исследованиям, если в рот положить корицу, гвоздику или кардамон и пожевать несколько минут, запах растворится полностью через две-три минуты.

Способы проверки чесночного аромата во рту

Необходимо взять стакан, плотно прислонить к губам и подышать в него внутрь; далее поднести ёмкость к носу и определить аромат содержимого.

Ещё один метод – нужно лизнуть в области внутренней стороны запястья и понюхать место, где есть слюна, через десять секунд.

Самый эффективный способ – подышать на собеседника, который поможет определить, чем пахнет из ротовой полости.