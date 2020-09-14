Как побороть в себе ревность

Ревность в умеренном количестве – нормальное чувство, ведь каждый боится потерять любимого человека. Но иногда она становится патологической, вторгается во все сферы жизни и в итоге разрушает отношения. Как от нее избавиться? Возможно ли?

Побороть в себе ревность можно, если есть желание и терпение. А делать нужно вот что.

Перестать шпионить

Шпиономания – лучшая подруга ревности. Постоянный мониторинг телефонных номеров, чтение чужих СМС, отслеживание социальных сетей, слежка за передвижениями человека. И все это происходит с одной целью – уличить его в измене. Обычно такое поведение присуще женщинам. Больше того, они постоянно себя накручивают, срываются дома на близком человеке вместо того, чтобы накормить вкусным ужином и приятно провести время.

Визуализировать страхи

Ревнующим человеком зачастую руководит страх. Любящая женщина боится, что муж ей изменит, ее брак рухнет. Она не знает, как будет жить дальше, боится это представить. Иногда страхи полезно визуализировать, проиграть мысленно худший сценарий развития событий.

Человеческий мозг, проигрывая и проживая эти мизансцены, осознает, что жизнь на этом не закончится. Сначала будет трудно, но со временем все наладится.

Заняться собой

Вместо того, чтобы искать своему мужчине новую женщину и доказательства ее присутствия, лучше заняться собой. Не нужно постоянно себя сравнивать с кем-то, выискивать недостатки, изъяны – полезнее переключиться на то, что интересно.

Давно хотели изучить иностранный язык? Время пришло. Эксперименты с внешностью тоже приветствуются. Заинтересовала йога или фотография? Замечательно. Чем меньше времени на мысли, тем спокойней в душе.

Фантазировать правильно

А если точнее, то перестать себя накручивать. Если муж говорит, что задерживается на работе, значит он на работе, а не в ресторане с любовницей.

Понятно, что исключить последний вариант на 100% нельзя, но и безосновательно утверждать, обвинять его в том, чего не было, тоже не пойдет.

Не сотвори себе кумира

Фраза придумана не нами. Увы, женщины часто возводят мужчину на пьедестал, посвящают ему себя, жертвуют своими интересами, стараются угодить. В первое время такое обожание партнеру нравится, но быстро наскучивает, раздражает. Женщина обижается, плачет, считает, что у нее появилась соперница. Отсюда ревность.

Изначально не нужно посвящать себя мужчине – есть свои интересы, увлечения, цели. Независимых и уверенных в себе леди мужья и близкие друзья ценят сильнее.

Не рубить с плеча

Категоричность – не лучший советчик. Нужно взять себя в руки, выдохнуть и спокойно беседовать. Истерики, эмоции, обвинения и оскорбления только оттолкнут партнера. А вежливость и невозмутимость – расположат, можно будет спокойно поговорить.

Ведь на самом деле все не так страшно, как нарисовало женское воображение. У каждого должно быть личное пространство, хобби. Важно доверять человеку – тогда и ревность не будет отравлять отношения.