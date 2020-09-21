Как выглядеть дорого и со вкусом при небольшом бюджете

Есть множество способов, как можно выглядеть дорого, привлекательно и со вкусом даже при условии небольшого бюджета. Не обязательно тратить большую сумму денег на изысканный образ.

Топ советов как выглядеть привлекательно

вещи, которые выглядят стильно и изысканно, не всегда означает, что они стоят космических денег; эти два критерия могут и не сочетаться друг с другом;

сейчас в моде платья из трикотажных материалов, различные легкие блюзы и юбки, а также «футболки-морячки», но все эти вещи не стоят дорого; такие образы могут примерить на себя ветреные и романтичные особы;

следует обратить внимание на образы классического формата, которые человек ежедневно надевает на публику;

классический брючный костюм всегда можно украсить при помощи аксессуаров; это может быть яркий пояс, булавка или рубашка с кружевами; наряд прекрасно подойдет для офисных работников и для бизнес-ланча;

для молодых студенток можно подобрать юбки-кокетки или колготки с интересным рисунком; такие предметы гардероба выглядят привлекательно и игриво, но не дорого;

в гардеробе каждой девушки должно быть классическое платье черного цвета; фасон также необходимо подобрать, ссылаясь на тип фигуры; лучше всего покупать одежду своего размера, чтобы было комфортно носить, а фигура выглядело достойно и привлекательно.

Какую подобрать обувь?

На обуви никогда не нужно экономить. Классика – это черные или бежевые лодочки. Такая обувь подходит под любой образ. Лодочки на тонкой шпильке прекрасно подходят работницам в офисе. В теплое время года следует выбирать обувь светлого оттенка. В зимний период можно приобрести полуботинки или сапоги на устойчивом каблуке в классическом стиле.

Какие вещи необходимо иметь в гардеробе, для того чтобы выглядеть стильно?

обязательно в гардеробе должен быть один классический хороший костюм с юбкой и брюками;

чисто белая рубашка классического покроя;

светлые или темные джинсы;

колье из крупных элементов;

не стоит покупать вещи с огромным количеством страз или бусинок;

следует избегать кислотных оттенков в гардеробе;

вещи должны быть элегантными и слегка строгими;

мягкие джемперы и пуловеры пудровых или голубых оттенков придадут женственности;

приталенное классическое пальто нужно приобретать для осени; выбирать фасон изделия необходимо ссылаясь на недостатки и достоинства фигуры.

Если придерживаться вышеперечисленных советов, то с легкостью можно создать элегантный и дорогой образ, в котором будет комфортно, а стоимость приобретенных вещей не ударит по бюджету.