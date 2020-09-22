Как можно удивить девушку: необычно, на свидании, онлайн или бесплатно

Практически все девушки любят сюрпризы и неожиданные приятности. Каждый молодой человек постоянно ломает голову, как удивить и порадовать возлюбленную. Существует огромное количество вариантов, какой подарок преподнести девушке или как оказать ей внимание при помощи приятных мелочей. Для того, чтобы порадовать даму сердца, можно использовать социальные сети, курьерскую службу или просто приготовить романтический ужин с вкусными блюдами.

Как приятно удивить молодую особу при помощи социальных сетей?

самый простой вариант – это использовать социальную платформу «ВКонтакте»;

можно разместить на стене запись с приятными словами в адрес девушки или прикрепить красивое совместное фото с теплыми пожеланиями;

есть вариант купить рекламный баннер для возлюбленной;

отправить приятное сообщение со стихотворением.

Как удивить девушку на свидании?

заказать лимузин для романтической поездки по городу; также можно захватить букет цветов и бутылочку игристого напитка с фруктами;

провести экскурсию по интересным местам в городе;

создать уютный вечер на крыше высотки вместе с пледом, горой подушек и свечами;

организовать в парке пикник для двоих;

если есть возможность, то можно пораньше уйти с работы и приготовить дома вкусный ужин для двоих; украсить стол цветами, свечами и праздничной скатертью.

Другие способы, чтобы порадовать возлюбленную

купить билеты на море или путевку по городам Европы;

прокатить девушку на вертолете или самолете;

приобрести красивое ювелирное украшение в знак чистой и искренней любви;

приобрести и вручить сертификат в салон красоты.

Какой необычный подарок вручить возлюбленной?

есть вариант купить необычный букет с цветами и фруктами или другими интересными дополнениями;

подарить домашнего питомца;

вручить сертификат в то место, куда мечтает сходить вторая половинка;

купить сертификат на парную фотосессию;

приобрести бытовую технику или предмет гардероба, о котором мечтает возлюбленная.

Как порадовать любимую девушку, не используя денежные средства?

Можно написать собственный стих о любви. Как можно больше времени проводить с девушкой, заботиться о ней и превращать каждую прогулку в небольшое приключение. Нарисовать своими руками общий портрет. Как можно чаще писать сообщения с комплиментами. Необходимо постоянно помогать возлюбленной, оказывать внимание, заботу и тепло; приносить завтрак в постель по утрам и разделять домашние обязанности.

Существует масса вариантов удивить и порадовать близкого человека. Остается лишь выбрать самый подходящий, ссылаясь на другие обстоятельства и возможности.