Куда и как правильно повесить икону дома

Стандарты дизайна домашних интерьеров меняются из года в год, но правила расположения икон в квартире остаются неизменными в течение сотен лет.

Основные правила размещения икон согласно православным устоям

Издавна считалось, что икона должна располагаться именно в восточной стороне помещения. На данный момент, церковь допускает размещение иконы и в других местах, однако, основные требования остались неизменными:

Икона не должна находиться рядом с картинами и письменными произведениями «сомнительного» с точки зрения церкви содержания.

Святой лик не может соседствовать с компьютерной или бытовой техникой, потому что такие предметы будут портить духовную атмосферу и процесс молитвы.

Главная цель иконы – обеспечивать общение с Господом. Соответственно, икона должна быть расположена в месте, где для молитвы сможет собраться вся семья.

Очень важно соблюдать чистоту во всем доме, но особое внимание стоит обратить на место, где находится «святой угол». Его необходимо поддерживать в идеальном порядке.

Строго запрещается располагать иконы рядом с обыкновенными фотографиями и различными сувенирами на полке.

Не стоит устанавливать образ святого по соседству с изображениями христианских монахов и великомучеников, для их фотографий необходимо отвести отдельное место.

При расположении икон в квартире, нужно соблюдать определенную иерархию святых:

Для Ликов Богоматери и Христа Спасителя отводится центральное место.

Последние иконы нельзя вешать выше или ниже остальных, лучше всего разместить их в один ряд.

С обоих боков «главных» образов принято вешать именные иконы. При их отсутствии можно повесить лик святого, почитаемого в определенной семье. Чаще всего для этого выбирают образ Николая Чудотворца.

Куда следует размещать иконы?

Прежде всего, помещение, где планируется повесить иконы, должно быть освящено. Располагать лики Святых разрешается в любой подходящей для этого жилой комнате.

Правил относительно расположения совершенно немного:

Священный крест принято вешать над входом в жилище. Традиционно, икона Семистрельной Богоматери располагается напротив входной двери. Для кухни лучшим выбором станет «Тайная вечеря».

Частые заблуждения

Что касается спального места – церковь не только не запрещает, но и одобряет установку венчальной иконы над кроватью.

Бытует мнение, что Священные образы нельзя вешать напротив зеркал. Однако, православная церковь не запрещает этого, такой запрет относится к другим религиозным конфессиям.

Священные иконы обладают великой чудотворной силой. Очень важно ответственно подойти к их размещению и учесть все христианские правила, утвержденные религиозным сообществом.