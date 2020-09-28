Можно ли венчаться в церкви, не зарегистрировав брак в ЗАГСе

До сих пор в Русской Православной Церкви действует такое правило, что венчание в церкви можно проводить только лишь после регистрации в ЗАГСе, или по крайней мере после подачи заявления в ЗАГС. Если супруги не зарегистрировали брак, священник может отказать им в венчании.

Что лучше сделать сначала: венчание или регистрацию в ЗАГСе?

В дореволюционной России церковь вела ряд необходимых документов. Сам брак регистрировался в храме. В настоящее время церковь отделена от государства, поэтому теперь этим занимается, в первую очередь, ЗАГС, а значит узаконивать свои отношения нужно сначала в ЗАГСе, а затем проводить венчание.

Иногда у молодожёнов, которые пришли провести обряд венчания в церкви, священник православной церкви может попросить предоставить свидетельство о регистрации брака из ЗАГСа. Однако не все, кто расписался в ЗАГСе, смогут повенчаться. Какие требования предъявляются молодожёнам:

Супруги должны быть крещёнными.

Нельзя проводить венчание больше 3 раз.

В случае, если один из молодожёнов атеистических убеждений, священник в таком случае может отказать в венчании.

Если молодожёны являются родственниками до 4 колена, в венчании им также будет отказано.

Нельзя проводить венчание духовных родственников: крёстного отца и крестницу (и наоборот), крёстных, которые вместе крестили одного и того же ребёнка.

Можно ли провести венчание до свадьбы?

Иногда случается так, что молодожёны, решившие венчаться, проводят венчание и регистрацию в один день, но сначала лучше всего провести обряд венчания, а потом регистрацию.

Когда лучше венчаться?

Касательно этого вопроса мнения расходятся. Однако ясно одно: венчаться следует тогда, когда нет никаких сомнений насчёт своего избранника.

Данный человек свяжется священными узами, а также с ним предстоит не только пройти сквозь жизненные трудности, но и вместе отправиться на небеса.

Некоторые люди проводят обряд венчания сразу же в день росписи, а некоторые спустя какое-то время. Если данная процедура не несёт в себе развлекательной цели, а отношение к ней строго серьёзное, время проверит отношения на прочность и даст возможность принять правильное решение.

Однако у священников другое мнение по этому поводу. Они советуют провести венчание как можно раньше после свадьбы, не затягивая с этим. Но, как было написано выше, перед этим действием необходимо тщательно всё взвесить и оценить, насколько крепки отношения.

А как вы считаете: нужно ли венчание в нынешнее время или нет?