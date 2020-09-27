Как влюбить в себя мужчину определенного знака зодиака

Каждая женщина благодаря своим чарам способна привлечь любого мужчину. Если постоянно проявлять активность, то увлеченность со стороны мужчины не угаснет даже спустя длительные отношения.
Как влюбить в себя молодого человека?
Мужчины устроены так, что они должны всего добиваться, в том числе и даму сердца.
Для того, чтобы привлечь внимание мужчины, нужно:
- девушка должна быть слабой и женственной; кроме этого следует уделить внимание внешнему виду; брюки нужно поменять на платья и соблазнительные юбки; надевать следует облегающие наряды, которые подчеркнут достоинства фигуры;
- держать молодого человека нужно в интриге и слегка на расстоянии; не стоит забывать делать комплименты и хвалить мужчину; нужно проявлять беззащитность и уметь заинтересовывать партнера;
- можно применить легкое игнорирование; нужно заставить понервничать молодого человека;
- в отношениях нужно выдерживать паузу, но не стоит затягивать с этим.
Как привлечь мужчину определенного знака зодиака
- «Овен». Это человек довольно упрямый, любящий власть. Женщина в отношениях с таким мужчиной должна отдать роль лидера ему. Таких партнеров всегда нужно дразнить. Овны не способны идти на компромисс.
- «Телец». Мужчины этого знака зодиака также предпочитают лидерство и во многих ситуациях последнее слово оставляют за собой. Не стоит слишком поддаваться на их провокации. У каждой женщины должно быть свое мнение, принципы и характер. У Тельцов часто меняется настроение.
- «Близнецы». Эти мужчины очень общительные и проявляют активность. Рядом с этим знаком должна быть такая же предприимчивая и задорная барышня.
- «Рак». Завоевать такого мужчину не трудно. Раки очень восприимчивые и ранимые. Мужчины этого знака зодиака любят комплименты в свой адрес, заботу и внимание.
- «Львы» не любят критику, а предпочитают похвалы. Главное делать все с искренностью и без лицемерия.
- «Дева». Эти мужчины нуждаются в заботе и ласке, но порой могут быть придирчивы. Слишком захваливать мужчин не стоит.
- «Весы» не любят спешки. В отношениях с такими мужчинами не стоит торопить события.
- «Скорпионам» нужна сногсшибательная партнерша рядом. Скорпионам нужна постоянная поддержка, любовь и тепло.
- «Стрельцы» также не откажутся от комплиментов в свой адрес. Они любят, чтобы их постоянно хвалили и восхищались ими.
- «Козероги» чаще всего склонны заводить серьезные отношения, но вот с признаниями в любви такие мужчины не спешат. Для Козерогов важна душевная близость и полное доверие.
- «Водолеи» — очень веселые и непредсказуемые молодые люди. Этот знак зодиака недоверчив. Лучше всего начать дружеские отношения с этим знаком, а потом перейти на следующий уровень.
- «Рыбы» — ранимые и восприимчивые партнеры. Очень важно с такими мужчинами быть искренними и открытыми.
Как правильно влюбить в себя молодого человека?
- мужчины любят глазами; очень важно всегда выглядеть привлекательно;
- девушка должна вести себя естественно; макияж должен быть натуральным и без ярких акцентов;
- фигура девушки тоже имеет значение; мужчины не любят слишком худых особ; молодые люди обращают внимание на стройных и привлекательных особ с подтянутой фигурой;
- каждая девушка должна флиртовать, но не нужно быть слишком навязчивой;
- всегда нужно больше слушать, а говорить поменьше;
- девушка должна дарить положительные эмоции и улыбку мужчине;
- в каждой девушке должна быть загадка;
- мужчины любят похвалы и комплименты;
- каждая девушка должна быть уверенной в себе, но не слишком горделивой.
А как вы считаете, что нужно делать, чтобы привлечь внимание мужчины и влюбить его?