Определение характера по цвету и особенностям глаз

Квалифицированные психологи считают, что человеческий характер проявляется на внешности человека. Особенно если это касается цвета и формы глаз. Специалисты полагают, что индивид с темным оттенком глаз имеет жаркий и буйный нрав. А люди со светлыми глазами проявляют больше ранимости. Исходя из этого, цвет глаз влияет:

Голубоглазые люди романтичные и слишком эмоциональные. Сероглазые люди отличаются скромным характером. Зеленоглазые люди любят много трудиться. Кареглазым индивидам свойственна обаятельность. Черноглазым личностям характерен эгоизм и влюбчивость.

Кроме цвета, для определения характера нужно обращать внимания на форму. Человек с небольшими глазами предан ответственен. Людям с большими глазами характерна общительность. Люди с глубоко посаженными глазами более сдержаны. Выпуклая форма означает чувство лидерства и склонность к приключениям. Раскосые глаза говорят об уверенности в себе. Люди с опущенными глазами имеют печальное лицо. Подобные люди очень добрые и отзывчивые. Большеглазые личности с небольшой радужкой отличаются повышенным темпераментом. Кроме формы более подробно о характере можно узнать по расположению глаз:

Люди с далеко посаженными глазами имеют железную волю. Люди с близко посаженными глазами имеют нерешительный характер и могут поддаться чужому влиянию. При правильном расположении расстояние должно быть равно длине глаз. Подобные люди очень общительные.

Определение характера людей с глазами серого, серо-зеленого и серо-голубого оттенка

Людям с холодными оттенками глаз присуща тяга к труду, повышенная интуиция. Кроме того они реалистичны, энергичны, чувствительны, нежны. Девушки с преобладанием серого оттенка отличаются дерзостью и смелостью.

Характер людей с голубыми глазами

Чем светлее голубые глаза, тем меньше внутреннего тепла в людях. Им присущ романтичный, мечтательный и ранимый характер. Также к их характерным чертам относится настойчивость. Женщины с голубыми глазами очень ранимые и обидчивые и не забывают обид. Мужчины с такими глазами очень коммуникабельны и ответственны.

Определение характера у зеленоглазых людей

Зеленоглазому человеку присущ нежный характер. Они хранят верность, выносливы, напористы, реалистичны. Мужчины с зелеными глазами верны своей избраннице. Им свойственно качество лидера. А женщинам свойственна особая загадочность.

Определение характера при светло темно-карих глазах

При светло-карих глазах людям свойственна застенчивость, мечтательность, стремление к самостоятельности. Также такие личности любят полное уединение со своими мыслями. При темно-карих глазах люди являются лидерами, страстны, энергичны, сверхэмоциональны и азартны. Женщинам с таким цветом глаз характерна сексуальность и вспыльчивость. У мужчины проявляется ревность и большая сила воли, а также нетерпеливость.