Топ-5 хороших отцов по знаку зодиака

Овен

Мужчина, рождённый под этим знаком, может долгое время не иметь потребности в продолжении рода, но если однажды к нему придёт желание стать отцом, то он с большим рвением сосредоточится на этой цели. Будет прилагать все усилия, ждать, настаивать, если вдруг его партнёр не горит желанием заводить детей. В общем, будет делать всё, чтобы стать образцовым отцом. И когда он дождётся рождения своего малыша, то ему явно будет не до своих друзей и различных компаний, он поставит в приоритет своего ребёнка и будет бесконечно счастлив.

Лев

Мужчины-львы безумно любят своих детей. На работе они самые настоящие трудоголики, а приходя домой, где их ждут дети, они постоянно будут чем-то удивлять. Лев полностью берёт на себя ответственность за свою семью, он всегда стремится стать защитой и опорой для своих детей, ограждая их от различных проблем, пытаясь стать для них в первую очередь лучшим другом. Льву просто необходимо искренне гордиться своими отпрысками, поэтому в воспитание они будут вкладывать всю душу и необходимые усилия, ни капельки не жалея своих сил и времени.

Стрелец

У стрельцов крайне непредсказуемое поведение. Но типичный мужчина-стрелец если поймёт, что дети – это продолжение его рода, способен свернуть горы. Для него очень важно испытать те самые нежные и тёплые чувства к своему ребёнку. Присмотревшись к таким мужчинам, можно понять, что они готовы отдать многое, чтобы прочувствовать детскую любовь. Они меняются к лучшему, меняют мир и проявляют нескончаемую заботу.

Близнецы

В плане ответственности Близнецам нет равных. Для них обязанности перед семьей играют гораздо большую роль, чем личная свобода и права. Мужчина-близнец, несмотря на свою возможную строгость, возводит на пьедестал свою семью и детей. Он буквально одержим желанием обеспечить достойное будущее, поэтому все его усилия направлены именно на это. Совместное времяпрепровождение с семьей, шутки, постоянное общение, всяческие развлечения – это всё можно отнести к мужчинам-близнецам.

Телец

Папы-тельцы очень пунктуальны, поэтому они основательно подходят к своим родительским обязанностям: кормление ребёнка, игры, направленные на развитие, обучение – всё это должно делаться вовремя, учитывая возраст и развитие ребёнка. С каждым годом подобных планов становится всё больше, но главенствующим всегда остаётся “ориентируемся на лидера и опережаем его”.