Как рассказать парню об измене, если уже нечего терять

Вопреки распространенному заблуждению, женщины изменяют мужчинам ничуть не меньше. Им также случается увлечься новыми отношениями или найти более серьезный и подходящий вариант. Однако в любом случае встает вопрос о том, как рассказать о своем поступке. Бывает, между бывшими сохраняются более-менее ровные и даже дружеские отношения, но, если конфликт назрел, можно смело прибегнуть к одному из этих способов.

Сравнение – самой обидный, можно сказать, запрещённый приём в общении. Девушка может между делом в беседе упомянуть о своем новом партнере. Но нужно быть готовой к тому, что такой ход наверняка спровоцирует приступ злости, желание отомстить и другие опасные последствия.

Творческий подход будет по душе оригинальным личностям. Можно, например, изготовить самостоятельно или заказать торт или пиццу с надписью «я тебе изменила», подарить футболку соответствующий фотопечатью и тому подобное. В любом случае партнёр оценит такой неординарный подход. Но последствий не избежать, из-за такого травмирующего опыта человек может повести себя непредсказуемо.

Сюрпризы могут быть и без творческого посыла. В особо отчаянных случаях можно завернуть в подарочную обертку тест на беременность с двумя полосками и подписать «не от тебя» или сделать какой-то другой подарок, к которому будет прилагаться открытка с указанием факта измены. В некоторых случаях подобные подарки способны смягчить травму и сделают расставание не таким скандальным. Всё зависит от изначальных намерений девушки.

Предупреждение призвано проинформировать партнера о том, что ему предпочли кого-то другого до того, как совершается сам факт измены. С одной стороны это создает атмосферу честности, открытости, означает некоторое уважение. Такой ход пригодится, если в будущем планируется сохранить безболезненные отношения с бывшим.

Романтические натуры могут выбрать вариант с письмом или просто принести партнеру личные дневники, в которых всё будет записано. Можно открыто передать такое послание из рук в руки, можно подложить в карман или оставить на видном месте, например, у компьютера или в книге. Такой способ предполагает определенное доверие и откровенность и претендует на понимание и бесконфликтный разрыв.