Как растянуть шерстяную вещь после стирки

У многих хозяек случалась неприятность, когда после первой стирки недавно купленная вещь уменьшалась в размере. Такая обидная ситуация обычно настигает тех, кто не обращает внимания на ярлыки, информирующие, что изделие нельзя стирать при высокой температуре и что для него подходит только деликатная стирка. Можно ли вернуть шерстяным вещам былую форму и размер?

К сожалению, не всегда. Одежда, изготовленная из стопроцентной шерсти, почти не поддается данному воздействию. А если изделие состоит из смешанных ниток (шерсть, синтетика), то ещё есть возможность все вернуть.

Основные способы, при помощи которых можно растянуть свитер из шерсти:

Для начала нужно положить свитер в таз с холодной водой. Можно использовать раствор: 10 л воды, 46 мл перекиси водорода. Затем оставить осевшую вещь на час. После достать свитер из таза, подождать 10 мин, чтобы жидкость стекла. Постелить полотенце, положить на него свитер (раскладывать изделие нужно слегка растягивая). После того, как полотенце промокнет, заменить его. Повторять процедуру, пока вещь не высохнет. Взять изделие, ровно разложить его на гладильной доске и гладить через марлю. Последнюю необходимо регулярно смачивать в воде. Выполнив эти простые действия, можно получить свитер прежнего размера, при условии, что ранее над ним не очень сильно поиздевались.

Также действенным является метод растягивания осевшей вещи с использованием холодной воды и нашатыря. Пропорции: 24 мл нашатыря и 5 л воды.

Что касается свитшота, ему можно вернуть былой размер, если просто носить изделие на протяжении некоторого времени. Однако данный способ подойдет, если вещь села не совсем критично. Ведь иногда случается, что изделие уменьшается катастрофически, и носить его теперь может только ребёнок.

К сожалению, осесть после стирки может не только шерстяной свитер или кофта, но и шапка. Безусловно, это омрачает настроение и первое, о чем человек начинает задумываться, — это приобретение нового предмета гардероба. Маленькая, к тому же еще и короткая шапка плохо смотрится на голове. На самом деле, не нужно сразу впадать в отчаяние. Для начала можно попробовать растянуть головной убор. Для этого потребуется:

Опустить изделие в емкость с холодной водой. Намочить шапку и оставить в воде на 25 мин. Достать головной убор и аккуратно отжать его руками. Найти предмет, напоминающий голову. Например, обычный баллон емкостью 2-3 л. Надеть шапку на найденный предмет, чтобы она там досыхала. Одновременно с высыханием шапка будет возвращаться к прежнему размеру.

Вполне вероятно, что после совершения таких действий вещь снова обретет прежний вид. Если же нет, то впредь, стирая вещи, человек будет обращать внимание на бирки и перестанет отпаривать в машинке шерстяные шапки и свитера.