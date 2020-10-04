Как в домашних условиях растянуть джинсы

Джинсы – это один из самых востребованных предметов гардероба любого человека. Джинсовые брюки всегда пользовались популярностью среди молодежи. В такой одежде комфортно ходить. Джинсы очень практичные и универсальные. Бывает так, что после стирки вещь садится и становится маленькой.

Можно ли растянуть джинсы?

Существует несколько способ растяжки джинсовых брюк.

Брюки нужно замочить в жидкости, затем выкрутить, а после следует растянуть их вручную. Влажные джинсовые брюки можно растянуть вручную, если использовать расширитель. Также брюки можно взбрызнуть водой и прогладить горячим утюгом.

Джинсовые брюки легко растянуть в ширину, а в длину они растягиваются не так хорошо.

Какие способы помогут увеличить размер джинсовых брюк?

Способ номер один заключается в том, что брюки нужно замочить в жидкости, затем положить на ровную поверхность, сверху накрыть влажной марлевой тканью. Затем вручную растягивать брюки в разные стороны. На завершающем этапе джинсы следует прогладить горячим утюжным устройством. Такой вариант помогает растянуть брюки на три сантиметра в длину, в ширину – примерно до двух сантиметров.

Способ номер два подходит, если брюки узкие в бедрах. Растянуть их можно, если выполнить следующие действия:

джинсы замочить и выкрутить;

брюки натянуть на чистую банку;

пусть джинсы высохнут в таком положении;

после этого брюки растянутся.

Способ номер три – растяжка двумя руками при помощи человека. Это позволить расширить брюки в области пояса. Растягивать можно одному или с кем-то.

Способ номер четыре:

замочить джинсовые брюки в холодной жидкости и отжать их;

привязать на пояс веревку, а сами джинсы прикрепить к устойчивому предмету;

в течение того времени, как брюки сохнут их можно растягивать вручную за две штанины;

когда брюки высохнут, то должны расшириться в длину и в ширину.

Как растянуть джинсовые брюки при помощи горячего утюга?

Влажные брюки нужно прогладить при помощи горячего утюжного устройства. Если надеть джинсы еще теплые, то ткань сразу зафиксирует силуэт человека в таком положении и примет очертания фигуры.

Если после стирки джинсы стали короче, то:

мокрые брюки нужно перебросить через турник и висеть на них столько, сколько хватит сил;

положить брюки на ровную поверхность, а лучше всего на пол, и растянуть при помощи рук или ног вверх и вниз, аккуратно придерживая штанины.

Если джинсы после стирки сильно сели, то можно замочить их в следующем растворе:

налить в емкость пять литров воды, добавить несколько столовых ложек спирта, одну ложку водки и скипидара;

сложить джинсы и оставить в жидкости на сорок минут;

затем вещь нужно просто отжать и высушить.