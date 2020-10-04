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Как в домашних условиях растянуть джинсы

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Джинсы – это один из самых востребованных предметов гардероба любого человека. Джинсовые брюки всегда пользовались популярностью среди молодежи. В такой одежде комфортно ходить. Джинсы очень практичные и универсальные. Бывает так, что после стирки вещь садится и становится маленькой.

Можно ли растянуть джинсы?

Как в домашних условиях растянуть джинсы

Существует несколько способ растяжки джинсовых брюк.

  1. Брюки нужно замочить в жидкости, затем выкрутить, а после следует растянуть их вручную.
  2. Влажные джинсовые брюки можно растянуть вручную, если использовать расширитель.
  3. Также брюки можно взбрызнуть водой и прогладить горячим утюгом.

Джинсовые брюки легко растянуть в ширину, а в длину они растягиваются не так хорошо.

Какие способы помогут увеличить размер джинсовых брюк?

Как в домашних условиях растянуть джинсы

Способ номер один заключается в том, что брюки нужно замочить в жидкости, затем положить на ровную поверхность, сверху накрыть влажной марлевой тканью. Затем вручную растягивать брюки в разные стороны. На завершающем этапе джинсы следует прогладить горячим утюжным устройством. Такой вариант помогает растянуть брюки на три сантиметра в длину, в ширину – примерно до двух сантиметров.

Способ номер два подходит, если брюки узкие в бедрах. Растянуть их можно, если выполнить следующие действия:

  • джинсы замочить и выкрутить;
  • брюки натянуть на чистую банку;
  • пусть джинсы высохнут в таком положении;
  • после этого брюки растянутся.

Как в домашних условиях растянуть джинсы

Способ номер три – растяжка двумя руками при помощи человека. Это позволить расширить брюки в области пояса. Растягивать можно одному или с кем-то.

Способ номер четыре:

  • замочить джинсовые брюки в холодной жидкости и отжать их;
  • привязать на пояс веревку, а сами джинсы прикрепить к устойчивому предмету;
  • в течение того времени, как брюки сохнут их можно растягивать вручную за две штанины;
  • когда брюки высохнут, то должны расшириться в длину и в ширину.

Как в домашних условиях растянуть джинсы

Как растянуть джинсовые брюки при помощи горячего утюга?

Влажные брюки нужно прогладить при помощи горячего утюжного устройства. Если надеть джинсы еще теплые, то ткань сразу зафиксирует силуэт человека в таком положении и примет очертания фигуры.

Если после стирки джинсы стали короче, то:

  • мокрые брюки нужно перебросить через турник и висеть на них столько, сколько хватит сил;
  • положить брюки на ровную поверхность, а лучше всего на пол, и растянуть при помощи рук или ног вверх и вниз, аккуратно придерживая штанины.

Как в домашних условиях растянуть джинсы

Если джинсы после стирки сильно сели, то можно замочить их в следующем растворе:

  • налить в емкость пять литров воды, добавить несколько столовых ложек спирта, одну ложку водки и скипидара;
  • сложить джинсы и оставить в жидкости на сорок минут;
  • затем вещь нужно просто отжать и высушить.

А какой способ растяжки джинсовых брюк приглянулся вам?

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