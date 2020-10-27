Робот в постели: обычная прихоть или решение проблем

Многие государства в последние годы столкнулись с серьезной демографической проблемой. И пока не существует ее оптимального решения. Однако есть несколько спорных вариантов. К примеру, в некоторых азиатских странах власти не придумали ничего лучше, чем ограничить рождаемость.

Робот в постели – зло или благо

В Китае демографическая проблема стоит особенно остро. В Поднебесной сын традиционно остается жить вместе с пожилыми родителями. Он должен проявлять заботу о них. Но что, если в семье появилась дочь, и действующий в КНР закон, ограничивающий рождаемости, не допускает возможности иметь еще одного ребенка?

Оказывается, граждане могут за определенную сумму денег приобрести право на рождение второго и третьего малыша. Но подобная «опция» доступна лишь очень обеспеченным людям. Другим же приходится записываться на аборт после того, как УЗИ показывает, что в утробе матери находится дочь, а не сын. И большинство китайских родителей имеют лишь одного ребенка – сына. В Поднебесной наблюдается нехватка девушек. Год от года ситуация становится лишь хуже. И подобная картина характерна не только для Китая, но и для государств с большой численностью населения, множеством проблем экономического и социального характера.

Искусственное ограничение рождаемости приводит к тому, что общество стареет. А это вызывает сложности во многих сферах. Наблюдается еще одна закономерность: брак, заключенный женщиной и мужчиной, меньше ориентирован на появление детей в том случае, если власти страны заинтересованы в снижении рождаемости. В итоге уменьшается число браков, а эгоистические потребности выходят на первый план. Это означает, что по мере взросления гражданин решает жить исключительно для себя.

Здесь имеется одна особенность. У представителей обоих полов в какой-то период может проснуться инстинкт к продолжению рода. Эта «опция» самой природой заложена в женском организме, что оказывает влияние не только на ее поведение, но и то, как она подсознательно относится к мужчинам. Речь идет о проявлении симпатии или отвращения к определенному представителю сильного пола.

Дама при отсутствии возлюбленного создает его в своем воображении. Это всего лишь иллюзии. Психологи называют такое проявление «зовом генов к семейному комфорту». Обычно фантазии связаны с нехваткой интима. А у взрослых людей физическая близость по важности стоит на 2-м месте после еды.

Бизнес прочно вошел в разные сферы. Не обошел он стороной и взаимоотношения между женщиной и мужчиной. В последнее время появилось немало «любовных» изобретений. В первую очередь это роботы для интима.

Благодаря применению передовых технологий удается создавать копии женщин и мужчин, имеющие соответствующие анатомические особенности, позволяющие получать удовольствие как во время реального полового акта.

Электронных любовниц и любовников разрекламировали в фильмах. В западных странах стоимость робота для постели начинается от 100 тыс. долларов. Такой интимной услугой активно пользуются обеспеченные граждане Японии, Великобритании, США и других государств.

Человек, который завел электронного партнера для любовных утех, уходит от реальной жизни, погружается в мир иллюзий, испытывает правдоподобные интимные ощущения. Для общества в целом это чревато деградацией семьи, возникновения разных трудностей.

Робот в постели является своеобразным наркотиком. Он может быстро убить все человеческое. Ведь для его владельца главное – получить очередной «кайф».