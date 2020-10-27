В чем заключается польза поцелуев с научной точки зрения

Наука – сфера деятельности человека, объектом изучения которой может выступить все, что угодно. И исследуемый объем рассматривается строго и рационально, никакого романтического флера тут быть не может. Ученые не обошли вниманием и поцелуи. Углубившись в изучение данного вопроса, они даже придумали им еще одно название. В итоге возникло понятие «филематология». Речь идет о науке, изучающей природу поцелуя и его воздействие на самочувствие человека. И на сегодняшний день было сделано немало интересных выводов.

Поцелуи как лекарство

Медики из Японии заявляют, что поцелуй способствует уменьшению выработки в организме гистамина, провоцирующего развитие сенной лихорадки. Но чтобы этого добиться, нужно целоваться не менее получаса. И желательно делать это под приятную и спокойную музыку. Это показал проведенный эксперимент. Контрольные замеры проводились и после объятий, которые длились столько же, но без поцелуев. Выяснилось, что снижения уровня гистамина не произошло.

Исследователи из Великобритании занялись изучением цитомегаловируса, имеющегося в слюне и представляющего опасность при «интересном» положении, ведь он может привести к гибели малыша, находящегося в утробе матери, или развитию у него физиологических пороков. Колин Хендри, являющийся руководителем научного проекта, подчеркнул: «Во время поцелуя с мужчиной женщина получает своеобразную прививку от цитомегаловируса. Происходит это при обмене слюной. В итоге повышается иммунитет к данному вирусу».

Стоматологи тоже сообщают о большой пользе, которую приносит долгий поцелуй. Он приводит в норму кислотность в полости рта. Если пара будет целоваться сразу после приема пищи, то может снизить риск развития кариеса. Ведь в составе слюны находятся соединения фосфора и кальция. Поцелуи способствуют усиленной выработке слюны.

Избавление от стресса

Представителями научной братии было доказано положительное влияние поцелуев на настроение. Специалисты Берлинского университета выяснили: всего 3 утренних поцелуя длительностью в 20 секунд помогут настроить на романтический лад на весь день. И в это действительно хочется верить.

Поцелуи помогут выйти из стрессового состояния. И объясняется это тем, что выделяющиеся во время приятного процесса ферменты не позволяют образовываться глюкокортикоидам, вызывающим повышение уровня холестерина, мышечную слабость и проблемы со сном. А еще в организме происходит высвобождение нейропептидов, тормозящих выработку кортизола – одного из главных «виновников» стрессового состояния.

Улучшение внешнего вида и снижение веса

Филематологи называют поцелуй отличным средством для профилактики морщин. Ведь во время этого процесса работают от 29 до 34 лицевых мышц. А всего за 1 минуту поцелуя можно сжечь почти 26 калорий. Отличная альтернатива занятиям фитнесом. Можно совмещать приятное с полезным – получать удовольствие от поцелуя и улучшать свой внешний вид.