Как привлечь внимание и познакомиться: 10 эффективных способов

Встретить интересного человека и даже настоящую любовь можно где угодно. Но многие сами упускают возможность, которую дарит судьба. Есть несколько способов привлечь к себе внимание, заинтересовать и познакомиться, не нарушая норм приличия.

Не держаться в стороне

Люди, которые не боятся оказаться в центре внимания, легче заводят новые связи. Открытость и готовность общаться значительно увеличивают шансы на знакомство. Нужно дать разглядеть себя и не пугаться заинтересованности, обращенной в свою сторону.

Юмор

Непринужденная шутка — самый старинный и проверенный способ для приятного знакомства. Юмор сближает, так как снимает скованную серьезность и разряжает атмосферу.

Неожиданный подарок

Получать подарки всегда приятно. Презент — неплохой повод для знакомства. Например, можно подарить небольшой букет понравившейся девушке на улице. Разумеется, ее первой реакцией будет растерянность — и этот момент нужно использовать для беседы, которая может стать началом чего-то нового.

Заинтриговать

Внимательно присмотритесь к человеку и придумайте неожиданный вопрос — не слишком конкретный, но и связанный с его личностью. Например, девушку можно спросить, не занимается ли она танцами, намекая на ее грацию и пластичность. Тот, кому это адресовано, будет растерян и заинтригован в случае верного попадания. Нет лучшего топлива для беседы, чем любопытство.

Неожиданный поступок

Похожий результат может дать необычное поведение в обыденных условиях (хотя попытка познакомиться на улице сама по себе необычна). Неожиданный поступок точно привлечет желаемое внимание.

Сыграть роль

В начале знакомства представьтесь тем, кем хотели бы стать — например, поэтом, дизайнером или архитектором. Стройте разговор на близких вам темах, интересуясь мнением собеседника — например, какие пуговицы можно подобрать к новой модели костюма.

Подарить ощущение уникальности

Каждому человеку приятно услышать, что ни у кого нет таких прекрасных глаз. Комплименты дарят чувство уникальности, не стесняйтесь их использовать при знакомстве.

Правило 3 секунд

Любопытный факт: если подойти к человеку в первые 3 секунды после того, как вы его увидели, можно начать с чего угодно. Даже с притворства, что он вам показался знакомым. Собеседник не успеет сориентироваться, и русло разговора будет под вашим контролем.

Проявить заботу

Пожалуй, самый простой способ сблизиться и завязать разговор с незнакомцем. Мало кто откажется от помощи и негативно отреагирует на нее.

Угадать факт из жизни

Этот способ подходит только для самых внимательных, хотя можно использовать очевидные ситуации. Например, приметив человека с книгой, скажите ему: «Вижу, вы любите читать». После этого можно развить беседу в обсуждение литературных предпочтений или чего-либо подобного.