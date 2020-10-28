Зачем мужчинам жениться?

Брак – это союз женщины и мужчины, в котором они рожают и воспитывают детей, ведут совместный быт. Но ведь для рождения и воспитания детей, ведения совместного хозяйства совсем не обязательно связывать себя официальными узами брака.

Иногда в брак вступают, чтобы защитить имущественные интересы, обрести надежный тыл. У некоторых интерес сугубо меркантильный: выехать за рубеж, остаться за границей, но названные обстоятельства к истинным семейным ценностям отношения не имеют.

Все дело в либидо?

Первое – это частая и бесплатная интимная близость, причем без риска для здоровья. Но вряд ли хоть один состоявшийся как личность и профессионал мужчина станет утверждать, что желание частого секса стимулировало их к успехам в жизни. Но факт остается фактом: неудовлетворенное мужское либидо – причина многих браков. Если бы с ним все было в норме, то и половины браков не случилось бы.

Настоящий мужчина должен

90% мужчин усваивают прописную истину о том, что они должны «построить дом, посадить дерево и родить сына» с юношества, а потом живут с этим чувством долга. Не выполнил хоть один из пунктов – не реализовал себя.

Чувство долга – хорошая мотивация, чтобы обзавестись семьей, хозяйством и продолжить род, чтобы в старости пожинать плоды своих усилий.

Тыл

Мужчинам тоже важно продолжение рода, потому что в своих наследниках они видят себя. А домашний очаг, где тебя всегда ждут, выслушают и поддержат, вкусно накормят, обогреют – это страховка на все случаи жизни, тот тыл, который дает почву под ногами.

Любимый диван, собственный гараж с запчастями, газета на тумбочке и мягкие тапочки – это тоже важно. Человек – существо парное, одиночество его гнетет, как бы он не убеждал окружающих в обратном. Ощущение своей территории, своих людей очень важно и помогает в трудных ситуациях.

А какие минусы?

Мужчина – добытчик, так повелось издавна. Основное финансовое бремя ложится на его плечи, а удел женщин – рожать и воспитывать детей, создавать уют, домашнюю атмосферу. Вот только при разводе женский вклад автоматически остается с женщиной, а заработанное мужчиной и вложенное в покупку движимого и недвижимого имущества делится между супругами.

По факту права мужчины на детей ограничиваются выплатой денег на их содержание и редкими встречами. Если жена подаст на развод, муж никак ей не воспрепятствует. По практике судов, в 9 из 10 случаев (а то и в 10 из 10) дети остаются с матерью.

Вот и получается в сухом остатке, что при разводе половину отдай сразу. И никого не интересует, сколько ты работал, где и как подорвал здоровье, чтобы обеспечить благополучие. И такой расклад не в пользу женитьбы.