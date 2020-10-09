Шесть причин, почему стоит завести отношения с РСП

«Разведенка с прицепом» — так называют современные мужчины женщину, оставшуюся с ребенком после неудачного замужества. При этом многие из них призывают и близко не подходить к так называемым РСП. Но это в корне неверно! Ибо существует целых 6 причин, почему стоит встречаться с женщиной после развода.

Причина 1: у нее уже были серьезные отношения

Да, были. И эта женщина точно знает, что хочет. Она умеет переносить трудности, она готова отдавать, делать что-то для другого. У нее нет розовых очков по поводу «выйти б замуж, а дальше – бесконечный «happy end». И эта женщина понимает толк в простом человеческом счастье, а не вымышленных грезах из мелодрамы. А это значит, что дома вас будет ждать вкусный ужин, а не гора претензий по поводу и без.

Причина 2: у нее есть опыт с детьми

У нее есть ребенок. Она умеет быть матерью, а это дорогого стоит. Вторая беременность вряд ли ее испугает, так как эта женщина знает, что ее ждет. Она не раскиснет от неожиданности перед бессонными ночами, грязными пеленками, крикливым малышом и прочими мало приятными радостями материнства. Она сумеет при этом вести быт и относиться ко всему ответственно.

Причина 3: она сильная личность

Это не шутки: воспитывать ребенка. А если это приходится делать одной? Эта женщина умеет не только ногти пилить, она знает, как вертеться и крутиться. Чтобы успевать все. Эта женщина психологически сильна, она стрессоустойчива. А это значит, с ней будет спокойно и стабильно, без заскоков и внезапных хотелок.

Причина 4: она неприхотлива

Речь идет вовсе не о том, что РСП все «и так сойдет», а о трезвой оценке происходящего. Научившись выживать и быть сильной, эта женщина вряд ли запросит свежевыловленные акульи плавники под соком молодого баобаба на завтрак. Такая закаленная натура, наоборот, еще и поможет на чем-то сэкономить и что-то присоветовать. Ибо ей не привыкать к рациональности.

Причина 5: она жизнерадостна

И это действительно так. По-другому, она бы просто не выжила. С такой женщиной легко, ведь, в отличие от вечно недовольных и чего-то требующих «зеленых» кокеток, она познала эту жизнь и привыкла радоваться малому. Солнышко светит в окошко? Великолепно, значит, пойдем гулять! О, да тут еще хватит пюре на пару раз. Отлично, ребенок будет сыт, не нужно ничего придумывать.

Причина 6: она перестала ждать «принцев»

Уж кто-кто, а РСП твердо знает, что не бывает на свете отношений с принцами. А бывают отношения с людьми. И эти самые отношения необходимо выстраивать, а не только что-то требовать от других. И эта психологическая зрелость естественным образом делает новый брак РСП по-настоящему счастливым. Ведь на ошибках учатся.