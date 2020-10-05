5 лайфхаков для прекрасного макияжа

Безупречный внешний вид нередко находится на одном уровне востребованности, как и имеющиеся навыки, и уровень образования. Устраиваясь на новое рабочее место или даже посещая занятия в учебном заведении, уже недостаточно лишь качественно работать и усердно учиться. Необходимо соответствовать тем или иным критериям, которые касаются качественной характеристики внешнего вида.

К счастью, индустрия создания косметических средств сегодня поражает количественным разнообразием товаров и широтой ценового сегмента. Потому создание идеального макияжа, подходящего и для решения будничных забот, и для праздничного ужина в ресторане, доступно каждой женщине. К сожалению, мало иметь на руках уходовые и косметические средства, необходимо уметь ими манипулировать.

Совет 1 – тщательный подход к подготовке кожи

Казалось бы, для успешного начала макияжа достаточно только выспаться накануне и не иметь кожных заболеваний. Однако, нынешний макияж предполагает нанесение большого количества самых разнообразных химических соединений. Если такой опыт нередкий, то можно забыть о мерах предосторожности, но, если нанесение макияжа происходит каждый день – кожа должна быть готова к подобным стрессовым условиям.

Подготовка предполагает трёхступенчатый подход к ее реализации, который пришел к нам из Кореи. Три шага – очищение, тонизирование, увлажнение. Данные средства относят к уходовым, и их приобретение в магазинах не должно вызвать затруднений. Следует помнить, что увлажнение кожи вокруг глаз отлично от увлажнения всего остального лица. Можно использовать патчи, которые помогут убрать последствия усталости и признаки преждевременного старения.

Совет 2 – следование инструкциям

Как только товар становится массово распространенным, создается впечатление будто каждый имеет абсолютно верное представление о том, как его использовать. Порой отход от правил позволяет создать действительно уникальные образы и даже дать начало новым течениям в стилях. Так, например, никого уже не удивить нанесением помады на веки, потому что это стало не только необычным решением на один вечер, но настоящим beauty-бумом в свое время. Настолько сильным, что оно закрепилось в косметологической стилистике.

Однако, хаотичное размазывание тона пальцами рук определённо не лучшее решение – продукт заносится в морщины, вместо того, чтобы равномерно распределяться по кожи. Как результат, все дальнейшие косметические средства ложатся пятнами, а после подтекают на жаре или ветре. Чтобы не допустить подобного, следует наносить тон спонжем или кистью, а продукты для оформления контура лица (румяна, скульптор и хайлайтер) выбирать одной текстуры: пудровой или кремовой.

Совет 3 – порядок с бровями

Большинство визажистов облегченно выдохнуло, когда настроение мятежных 90-е и нулевых себя исчерпало, а мода на жуткий вид бровей подошла к концу. Сегодня ценится естественность и подчеркивание природной красоты, но никак не графичность, яркость и пугающая тонкость в оформлении бровей.

Современные тенденции рекомендуют укладывать брови гелем или воском, а после наносить тени с последующей мягкой растушевкой цвета, приближенного к оттенкам корней волос. В случае особенного дня и необходимости дополнительного закрепления макияжа, можно использовать поверх тушь для бровей.

Совет 4 – учет возрастных особенностей

В каждой сфере деятельности человека ценится уместность. Макияж не стал тому исключением, а потому от кричащих цветов в выборе помады для повседневного «анти эйдж» следует смело отказаться. Все потому, что подобные цвета лишь подчеркивают возрастные изменения кожи, причем не самые лучшие. Черный контур в оформлении глаз также заранее провальное решение, которое можно легко спасти, растушевав продукт от периферии к центру. При выборе цветовых гамм внимание следует обратить на нежные пастельные оттенки, которые, наоборот, придадут коже свежий, отдохнувший вид.

Совет 5 – выразительность глаз

Верный друг в скрытии следов усталости – консилер, он же помогает легче добиться выразительности во взгляде. Потому как его плотная текстура позволяет спрятать синяки, подготовить веки к равномерному нанесению теней. Более того, им же можно исправить такие недочеты в макияже, как неровные стрелки. Стоит отметить, что выразительность взгляда можно достичь и сочетанием матовых теней.