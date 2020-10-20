Стоит ли прощать измену

К сожалению, в современном мире часто встречается ситуация, когда женщина внезапно узнает, что ее мужчина изменяет ей с другой дамой. Боль, шок, оцепенение, обида, злость, отчаяние – все эти чувства испытывает обманутая сторона. Иногда жена даже без наличия видимых признаков интуитивно догадывается о неверности супруга. Правда, зачастую это лишь необоснованные подозрения, которые передались женщине «по наследству» от других представительниц прекрасного пола: её мамы, бабушки, подруги, имеющей печальный опыт. Что же делать супругам, если для их семьи измена стала уже случившимся фактом?

Когда эмоции утихают, постепенно включается голова, появляется вопрос «почему»? Такие размышления особенно терзают, если муж изменяет на регулярной основе. Жене хочется узнать причины происходящего и отыскать верный выход из сложившейся ситуации. Итак, самые распространенные причины измены:

Особенности воспитания. Современная культура поощряет свободное поведение в семье. Высокие чувства иногда высмеиваются в книгах, газетах, журналах и прочих источниках информации. Мужчин, воспитанных на идеалах чести и верности, становится все меньше. Неудовлетворенность сексуальными отношениями в семье. Это обстоятельство может возникнуть, если женщина отказывается от различных экспериментов и не хочет разнообразия. Однако причина может заключаться и в слишком распущенном воспитании мужа, придающего слишком большое значение сексуальным играм. Недостаточная духовная связь между супругами. Каждому человеку важно, чтобы его вторая половинка интересовалась его внутренним миром, разделяла его взгляды, ценности и идеалы. Рутина. Повседневные заботы убивают романтику в отношениях между супругами, тем самым отдаляют их друг от друга. Желание повысить самооценку. Быть может женщина действительно имела неосторожность проявить некое пренебрежение к своему мужчине. Но иногда бывает, что мужские комплексы и ощущение чувства неполноценности идут из детства. В последнем случае супруг будет искать отношения, в которых он сможет ощущать себя выше. Женская ревность. Стоит помнить, что чрезмерный контроль своего избранника может привести к уходу мужчины из семьи, пусть даже временному. Возможно, что ему захочется отдохнуть от психологического давления с менее требовательной дамой.

Если мужчина сожалеет о произошедшем, еще есть шанс все исправить. Для выяснения причины измены необходим разговор по душам. Говоря о продолжении отношений, обоим супругам надо понимать: причину, как можно сохранить семью и как жить с этим обстоятельством дальше. Любящий мужчина всегда оценит спокойствие и рассудительность своей жены.

Далее рекомендуется обсудить, что каждому супругу необходимо изменить для возобновления и укрепления отношений. Надо подумать: какие изменения нужны, какие ресурсы супруги готовы использовать для достижения намеченных планов?

Важный совет: необходимо избавиться от лишнего негатива, а также настроиться на понимание и взаимоуважение, чтобы было с кем разделить приятные моменты жизни.