5 признаков того, что близкие люди тянут вас на дно

Часто случается так, что близкие люди тянут на дно, мешая созидать, мечтать и воплощать мечты в жизнь. И даже если человек слабо внушаемый и сильный, он все равно так или иначе прилагает усилия для того, чтобы гнуть свою линию и не сдаваться. Это отнимает силы, ведь та энергия, которая идет на борьбу, могла бы пойти человеку на пользу.

Что говорят такие люди

Конечно, вслух такие люди вряд ли скажут «я не хочу твоего успеха» или «я желаю тебе зла», но их выдают примерно такие фразы:

Куда ты лезешь?

Оно надо тебе?

У тебя ничего не выйдет.

Принцип таких фраз один: они выражают недовольство и намекают на то, что человек все неправильно делает. При этом все происходит «по-доброму», человеку просто вежливо намекают на его истинное место.

Признаки, что друзья вовсе не друзья

У человека создается ощущение, что он находится в болоте. Каждый день хочется что-то сделать, но создаются препятствия, что-то мешает. При этом человек словно съеживается, чувствует себя без причины виноватым. Как будто бы нужно спрашивать разрешения у «друзей», иначе они осудят или не поймут.

Человек начинает жить «из чувства долга». Жена, муж, коллеги, друзья начинают пассивно или открыто упрекать в том, что им все время что-то должны. В результате, человек не живет своей жизнью, это ему не дает полноценно развиваться и идти вперед.

Если возникает зависть, то это очень плохо. Это означает, что ожидает провал идей и планов. Вычисляется зависть очень просто: слушая об успехах своего друга, человек напрягается. Как струна, ему некомфортно. Он выплескивает агрессию пассивно. В ответ успешный человек почувствует этот посыл негатива как вину, как будто бы он сделал что-то нехорошее.

Что делать, если друзья — не друзья

К сожалению, изменить свое окружение невозможно, его можно только поменять. И это сделать нужно. Здесь речь не идет о родителях или других родственниках: с ними придется как-то уживаться, возможно, четко обозначив свои границы.

Речь идет именно о друзьях, то есть людях, с которыми приходится проводить массу свободного времени. Делиться своими успехами и неудачами. Но есть ли смысл это делать, если успехи друзья воспринимают как личное оскорбление или обиду?

Нельзя жить из чувства долга, это нездоровые отношения. Любой человек, как бы это эгоистично ни показалось, в первую очередь живет для себя и делает то, что ему нравится. Растет, меняется. Иногда меняет и само окружение, а не подстраивается для того, чтобы быть кому-то удобным. Позиция Добби еще никого не украсила и к успеху не привела.