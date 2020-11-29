Далека от идеала: признаки того, что вы являетесь плохой женой

Далеко не все поступки, привычки и действия женщины способствуют укреплению брака. Многие дамы, сами того не подозревая, ежедневно ставят под угрозу собственное счастье. Есть немало вещей, способных привести к разводу. К примеру, излишняя требовательность, постоянные разговоры по телефону вместо общения с мужем. Определенные слова и поступки могут отдалить супруга, вызвать у него гнев, чувство обиды. В итоге наступит точка невозврата, и спасти отношения от краха вряд ли удастся. Специалисты выделили несколько признаков, выдающих плохую жену.

Она не может простить партнеру даже мелкие ошибки

Если жена постоянно критикует несущественные оплошности мужа в поступках и словах, то тем самым проявляет собственную неуверенность, а не любовь. Да и кому хочется услышать, что он все делает неверно? Каждый человек имеет вредные привычки, раздражающие окружающих. Если же люди решили вместе жить, то значит, полностью приняли друг друга, со всеми плюсами и минусами.

Она копит обиду и ничего прямо не высказывает

Психологи не рекомендуют дамам копить обиду и негативные эмоции. Также не стоит обрушиваться на избранника с критикой по любому поводу. Однако в серьезных ситуациях нужно сразу же высказывать недовольство. К примеру, если муж сильно обижает или флиртует с другой женщиной на глазах у жены. Если супругу что-то не устраивает в поведении любимого, она должна сообщить ему об этом, а не молчать и заставлять его гадать, в чем же дело.

Она постоянно ходит с мужем на встречи с друзьями

Поначалу это многим нравится и не вызывает раздражение. Но женщина, не дающая своему избраннику никакой свободы, напоминает собачку на привязи. Желание каждую минуту проводить с супругом указывает на зависимость от партнера и заниженную самооценку.

Она любит побеждать в спорах

В семейных отношениях нужен компромисс. И если жена во время каждого конфликта с мужем старается одержать над ним верх, то рискует остаться одна. Человек, стремящийся к победе в споре, представляет брак не иначе, как поле битвы. Если женщина будет поступать так, то не покажет любовь к избраннику, а лишь немного поднимет собственную самооценку, почувствует силу.

Она не поддерживает его в сложные дни

Многие представители сильного пола являются ранимыми личностями. Поэтому, если у мужа выдался плохой день, и он пожаловался на что-то, не нужно говорить ему что-то вроде: «Хватить ныть!» или «Все наладится». Необходимо оказать супругу моральную поддержку, утешить, посочувствовать. Иначе мужчина подумает, что его благоверная стала черствой и равнодушной особой.

Она постоянно в телефоне, даже когда муж рядом

Современному человеку сложно хотя бы на полдня отказаться от телефона. Но постоянное нахождение жены в соцсетях может вывести супруга из себя. Когда семейная чета смотрит телевизор или сидит в ресторане, то они должны уделять внимание друг другу, а не гаджету. Если каждый занимается своими делами, и общение не складывается, то отношения явно близятся к завершению.