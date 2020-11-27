Какую одежду надеть, чтобы настроиться на продуктивный день

Эксперты говорят, что люди, которые хотят каждый день получать высокие результаты от своей деятельности, должны вылазить из пижамы и надевать практичную одежду. Когда человек меняет домашний наряд на парадно-выходной, то он создает правильный настрой на весь день. Сейчас этот совет как никогда актуален, ведь много сотрудников фирм, компаний, предприятий находятся на удаленной работе, как и студенты, школьники. Вставая утром с кровати, необходимо менять уютные штаны на одежду, в которой каждый из нас ходит на работу или на учебу.

Обязательная база вещей

В гардеробе должны быть кардиганы и блейзеры, которые легко надеваются поверх футболки, майки и домашнего халата. В таком виде можно и на звонки по ZOOMу отвечать, и в конференции участвовать, и детей учить. В шкафу на плечики необходимо повесить пару комфортных рубашек удобных фасонов и сделанных из приятных к телу тканей.

Стиль casual

В последние годы мода на толстовки разных размеров и фасонов снова вошли в моду. Настроиться на рабочий лад помогает однотонная, укороченная модель худи и толстовки. Достаточно надеть ее на футболку, платье, рубашку, чтобы образ стал деловым и рабочим.

Шорты

Такая деталь гардероба подходит для теплых сезонов, зимой ходить дома в шортах прохладно. Покупая подобную вещь для ношения дома, надо учитывать два параметра. Во-первых, ткань не должна быть яркой. Лучше отдать предпочтение светлым, теплым оттенкам. Во-вторых, длину шорт нужно подобрать среднюю, чтобы строгий образ не превратился в развратный.

Юбки и платья

Карантин еще не повод отказываться от платьев, юбок и сарафанов. Дома удобно носить не строгие платья и наряды, а те, которые сшиты из комфортных тканей. Предпочтение рекомендуется отдать юбкам и платьям свободного кроя, которые позволят удобно себя чувствовать за рабочим столом во время конференций, совещаний, учебы.

Легинсы

В офис носит их нельзя, поскольку дресс-код запрещает подобную одежду. Зато дома легинсы именно то, что надо! В магазинах необходимо покупать модели, сшитые из черной непрозрачной ткани, имеющие завышенную талию и удобную посадку.

Любимые туфли или мокасины

Ясно, что работа на дому не требует ношения туфель на высоких каблуках или ботинок, в которых мужчины ходят в офис. Во время сеансов связи с начальством, коллегами, преподавателями, партнерами никто на обувь внимание обращать не будет. Но крайне важно для создания завершенности образа обуть свои любимые туфли, лодочки, кроссовки. Это позволит настроиться на рабочий лад и работать продуктивнее в течение всего дня.