Действительно ли американки одеваются стильно

Наверно многие из вас уверены, что американцы являются иконами стиля. Многие люди, услышав упоминание о жителях Штатов, сразу представляют уверенных в себе девушек в лучших дизайнерских одеждах. Но действительно ли это так? Правда ли, что американцы следуют заветам ведущих домов моды? Если да, то почему интернет на сегодняшний день пестрит огромным количеством мемов касательно их манеры одеваться?

Если говорить начистоту, то здесь не все так просто. Первое, что бросится в глаза во время экскурсии по американским городам, это не высокие небоскребы, а манера здешних людей одеваться. Вы не увидите на людях дорогие одежды от ведущих бутиков, нет того лоска, что привыкли видеть по телевизору. Tom Ford, Christian Siriano, Proenza Schouler, Oscar de la Renta – все эти дизайнеры каждый год устраивают грандиозные показы своих коллекций, тем самым отображая в своих моделях образ модных американцев. Однако люди здесь идеалам дизайнеров, видимо, угождать не собираются.

Итак, прогуливаясь по Нью-Йорку, первым делом в глаза бросается чудаковатая манера одеваться. Девушки здесь хотят в утянутых юбках, свободных и бесформенных майках. Смотря на некоторых людей, создается впечатление, что они вышли на улицу в своей пижаме, настолько фриковато это выглядит. Видимо американцы готовы жертвовать красотой ради удобства, другими словами это не объяснишь.

Хочется сказать, что о подборе обуви местные жители тоже не думают, выбирают первое, что попадется, главное, чтобы было удобным. Здесь нет девушек на длинных каблуках в стиле Кэрри Бредшоу из «Секса в большом городе». Местные предпочитают передвигаться в удобных кроссовках или простых балетках. Фирмы, которые они при этом покупают – далеко не брендовые и не дорогие.

Никакой американской мечтой в Штатах не пахнет. Скорее всего её здесь тоже просто выдумали, как и прекрасное чувство стиля местных жителей. Одежды на людях фриковатые, оборванные, порой на два размера больше. Люди здесь предпочитают жить в комфорте, видимо доказывать им кому-то нечего. В общем, это все впечатления, которые остаются при знакомстве с американской культурой одеваться. Самое забавное, не знакомые с западной культурой подростки и даже взрослые считают, что именно здешнее чувство стиля – достойно подражания.