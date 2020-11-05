5 правил от Александра Васильева, с которыми любая женщина будет выглядеть стройнее и привлекательнее

Гуру моды не так давно провел онлайн-встречу, где раскрыл главные модные секреты.

Чему женщина должна уделить особое внимание, если она хочет всегда быть стройной и привлекательной для мужчин? Об этом шла речь на встрече Александра Васильева с желающими познать тайны моды.

Встреча прошла 1 июля в «Сити Класс». Собеседники отметили не только полезность темы, но и душевную атмосферу, царящую на протяжении всего мастер-класса. Историк моды признался, что очень соскучился по живому общению, но, поскольку ситуация в стране пока ограничивает такую возможность, то приходится довольствоваться тем, что есть. Также он отметил, что, несмотря на ограничения, оставаться красивой женщина обязана в любой ситуации.

Не нужно себя «резать»

«Не режьте себя пополам!» Так однажды сказала дизайнер и художница Эдит Хэд. Под этим она имела в виду свести к минимуму в гардеробе вещи с горизонтальными линиями и отдать предпочтение вертикали. Дело в том, что, когда в образе слишком много контрастных вещей, это негативно сказывается на фигуре, мешает правильному восприятию линий женского тела. Кстати, важно включить в гардероб диагональную линию для четкого моделирования силуэта.

Матовые ткани и свободный крой – залог успеха

Между телом и одеждой должно оставаться хоть немного свободного места, поэтому не стоит злоупотреблять слишком облегающими вещами. К тому же, с вещами свободного кроя можно провести множество модных экспериментов. Более того, отдавать предпочтение стоит матовым тканям, потому как блестящие поверхности отражаются на коже.

Самое главное – найти «свой» цвет

Цвет играет одну из самых важных ролей в образе. Задача любой женщины – подобрать правильные цвета, которые будут подходить именно ее внешности. Следует учитывать и цвет глаз, и цвет волос, и тон кожи. Такая тщательная проработка поможет не только подобрать правильные оттенки, но и полюбить себя.

Акценты

Любая женщина должна понять для себя, какая часть тела является ее изюминкой. Это может быть грудь, руки, плечи, талия, ноги или бедра. Но также стоит учитывать и возрастные особенности. Довольно странно будет выглядеть женщина в преклонном возрасте с полными ногами в мини-юбке и с декольте. Лучше оставить подобные вещи для дома. А вот гардероб для выхода в свет лучше подбирать со вкусом и не забывать о том, что любая неправильно подобранная вещь может испортить весь образ.

О временах своей молодости лучше забыть

Часто на улице можно встретить дам, которые так и остались в 60-х или 90-х годах. На них все та же перламутровая помада или парик цвета баклажан. Александр Васильев посоветовал выходцам из тех времен хоть раз посетить адекватного стилиста, уверив, что после их жизнь изменится раз и навсегда. Ведь так приятно ловить на себе восхищенные взгляды мужчин! После этого желание экспериментировать с модными современными образами только усилится.