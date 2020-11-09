Как носили джинсы Брижит Бардо, Мэрилин Монро и другие звездные модницы 20-го века

Вряд ли фермеры 19-го века могли себе даже представить, что их одежда через столетие будет считаться модным трендом. Брюки из денима стали неотъемлемым элементом дамского гардероба, позволяют создавать элегантно-спортивные образы. Коттон является универсальной тканью, из которой изготавливают разные стильные вещи. Об этом не понаслышке знали признанные модницы 20-го века.

Звезды выбирают деним

Многим сложно представить элегантную и утонченную Мэрилин Монро в дениме. Однако режиссеры предлагали ей роли не только кокеток в соблазнительных нарядах, но и простушек, носящих джинсы. Рабочей одежде не удавалось подавить женственность и привлекательность Мэрилин. Эффект бы как раз противоположным.

После выхода на экраны кинолент «Стычка в ночи» и «Река, не текущая вспять» многие молодые американки начали подражать героиням фильмов. Вдохновившись примером Монро, они облачились в джинсы и стали появляться в них на разных мероприятиях. Звездная блондинка умела подбирать обувь под брюки из денима. Одни из ее сапог сейчас находятся в коллекции у Деми Мур.

Брижит Бардо поспособствовала тому, что в европейских странах перестали считать джинсы фермерской одеждой. В 1960-1970-е годы она задала тренд разным вещам, среди которых ботфорты, тельняшки, мини-юбки, клетка «виши». Француженка надела джинсы, дополнила их рубашкой, которую подвязала на животе. Прическу делать не стала, предпочтя слегка растрепать волосы. Стиль Бардо пришелся по вкусу многим представителям модных домов. И они начали дополнять свои коллекции моделями узких джинсов, имеющих высокую посадку. Эти модели получили название – «Брижит». В соответствии с правилами кинодивы надевать их надо было с рубашкой на голое тело и балетками. В холодное время – с однотонным джемпером и высокими сапожками.

Грейс Келли выбирала брюки из денима прямого покроя. Их она сочетала с рубашкой белого цвета. Красавица прислушивалась к рекомендации Коко Шанель и носила джинсы с высокой талией. Созданный образ дополняла аксессуарами, в том числе украшениями с бриллиантами.

Несравненная Шер регулярно участвует в рекламных кампаниях производителей спортивной одежды. 74-летняя исполнительница по-прежнему выбирает эпатажные наряды. Хотя американскую певицу и актрису вполне можно увидеть и в обычных джинсах. У нее в гардеробе несколько моделей таких брюк из денима.