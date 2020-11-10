Модные тренды, которые не нравятся мужчинам согласно гороскопу

Астрология напрямую влияет на жизнь каждого человека. От знака зодиака зависит не только характер, но и предпочтения в одежде. Согласно гороскопу представители сильного пола недолюбливают некоторые модные тренды, которые нравятся женщинам. Чтобы не отпугнуть любимого человека девушкам стоит изучить его гороскоп.

Овны

Овны предпочитают оригинальность в стиле. Любимая девушка Овна должна отличаться от других своим видом. Овнам не нравятся обтягивающие леггинсы, объемные свитера oversize. Чтобы встречаться с парнем-Овном стоит отказаться от современных трендовых вещей.

Тельцы

Земным мужчинам нравятся женственные и нежные девушки. И поэтому им не по душе, если их возлюбленная одевается как «пацанка» и носит кроссовки. Возлюбленная Тельца должна одеваться утонченно и женственно. Поход на свидание в кедах может привести к расставанию.

Близнецы

Мужчины-Близнецы имеют утонченный вкус. И по этой причине они не выносят пиджаки oversize. И поэтому стоит отказаться от данного тренда. Близнецы имеют двойственный характер, и поэтому они могут пойти на компромисс. Любительницам классического стиля дизайнеры рекомендуют подобрать обтягивающие вещи, такие как стильный блейзер.

Раки

Ракам не нравится одежда кричащего стиля. Возможно, им понравятся кричащие аксессуары небольших размеров. Больше всего мужчина-рак не может терпеть одежду со змеиным принтом. Девушки, одетые в стиле Ким Кардашьян, обязательно отпугнут парня-Рака.

Лев

Горделивый Лев любит похвастаться красотой своей возлюбленной. Поэтому они не будут встречаться с теми, кто предпочитает удобство, а не красоту. Среди вещей и женского гардероба Лев не сможет терпеть джинсы в стиле moms. Несмотря на правила моды, он попросит свою возлюбленную отказаться от вещей в стиле oversize.

Дева

Мужчина-Дева любит раскладывать все по своим местам. Аккуратным Девам не нравятся девушки в потертых и рваных джинсах, в растянутом свитере. Чтобы привлечь внимание, девушкам стоит носить классическую и романтическую одежду.

Весы

Весам нравятся загадочные девушки. По этой причины они держатся подальше от девушек в коротких юбках и обтягивающих топах. Их привлекают девушки, предпочитающие элегантные и скромные наряды.

Скорпион

Скорпионам нравится женственность и изящество. Больше всего они не терпят девушек, предпочитающих стиль милитари. По этой причине, встречаясь со Скорпионом, девушкам стоит забыть про одежду с камуфляжной атрибутикой.

Стрельцы

Стрелец любит авантюры и всегда готов к приключениям. И поэтому они выбирают таких же девушек. Поэтому он терпеть не может девушек, которые носят шпильки и выглядят как модель из гламурного журнала. Кроме того его девушке необязательно носить неудобную обувь на высоких каблуках.

Козерог

Возлюбленная Козерога должна выглядеть на миллион долларов. Поэтому он не терпит спортивную одежду, в особенности обтягивающие велосипедки. Также им не нравится джинсовые куртки и худи oversize. Чтобы иметь длительные отношения, девушка должна подчеркивать изгибы своей фигуры.

Водолей

Водолеи — оптимисты и при этом зависят от мнения других людей. По этой причине Водолеям не нравится стиль «total black». Мужчинам воздушного знака нравится яркий и светлый стиль.

Рыбы

Мужчины-Рыбы сверхчувствительны и поэтому не терпят девушек, которые носят меха и одежду из шкур убитых животных. И поэтому мужчины-Рыбы являются активистами и борются за права животных. Любимая девушка также должна уважать и любить животных.